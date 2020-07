Magistrát si chválí kampaň na podporu cestovního ruchu nazvanou „V Praze jako doma“. Podle vedení metropole se díky ní ubytuje až tisíc lidí denně v pražských hotelech či penzionech. Ačkoliv historické centrum Prahy skutečně pomalu ožívá, třetina hotelů zůstala kvůli dopadům koronavirových opatření zavřená. Tuzemští turisté nemohou úbytek zahraničních návštěvníků nahradit.

Praha. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Podle tiskové zprávy se do kampaně, která má za cíl co nejvíce zmírnit ekonomické dopady na sektor cestovního ruchu, zapojilo téměř 400 ubytovacích zařízení. Funguje na systému voucherů s body, které hotely vydávají ubytovaným hostům – ti je pak mohou využít jako volnou vstupenku do zhruba šesti desítek turisticky atraktivních míst v Praze. Mezi výhody patří třeba i privátní procházka s průvodcem. Billboardy „V Praze jako doma“ lákají do hlavního města například i cestující na nádraží Ostrava-Svinov.