Začněme sledovanějším „představením“, kde se to hemží silnými prohlášeními i voličskými emocemi a ostrým střetem muže se ženou. Emeritní rektor Univerzity Karlovy a vysokoškolský pedagog Hampl, jenž jako nestraník kandiduje s podporou KDU-ČSL, Zelených, hnutí Praha sobě a SEN 21, se proti Němcové vymezil už v předvolební kampani.

Možná si vybavíte billboardy v hlavním městě, kde bylo napsáno heslo „Vysoká škola života nestačí“. Kritici v tom viděli „trapný“ útok na Němcovou, které titul z univerzity chybí, byť se v jednom ze starších rozhovorů pro regionální vydání MF DNES vyjádřila, že v politické kariéře diplom nepostrádá a vysokou školou pro ní byl Václav Klaus.

„Můj volební plakát se obrací k potřebě skutečně kvalitního vzdělání (nejen vysokoškolského) v naší zemi,“ bránil se ve facebookovém příspěvku senátor Hampl a dodal, že si soupeřky v boji o Senátu váží: „Ale je mi líto, že se utkám s někým, kdo reprezentuje hodnoty velmi podobné těm mým.“

Avšak po sečtení výsledků první kola, kdy obržel obhájce mandátu 20,49 % voličských hlasů, už Hampl osobní útoky neskrýval. „Paní Němcové se zřejmě daří budovat image politické superikony, aniž by formulovala nějaké programové priority. Tedy kromě ochrany ústavnosti a demokracie, což ale máme de facto všichni společné. To, že byla dvacet let nablízku všemu dění v ODS – zdá se –, také nehraje roli,“ řekl Pražskému deníku.

V rozhovoru pro Deník N byl senátor ještě ostřejší, když řekl, že politika občanských demokratů – „značně konzervativní, někdy až xenofobní, ne moc sociálně citlivá a nedůvěřivá k Evropské unii“ – se Němcové daří „nějakým zázrakem“ skrývat, protože si vytvořila „auerolu svaté ženy“.

Hampl: Němcová nevyplnila volební kalkulačku

Hamplovi vadilo, že jeho vyzyvatelka se příliš nezúčastňovala předvolebních debat a mítinků a „nevyplnila volební kalkulačku“. Vždy prý „odkývala ODS, co strana zavelela“. Opoziční smlouvu a další hříchy minulosti předhazovali Němcové také někteří Hamplovi příznivci na facebookové stránce Letenská parta, která sdružuje obyvatele Prahy 7. Příspěvky však postupně mizí.

Němcová zareagovala otevřeným dopisem, který zveřejnila na sociálních sítích a v němž vyzývá Hampla k férové a slušné politické soutěži. Hampl odpověděl, že si nepřeje nic jiného než „soutěž politických programů“ a že bude nadále usilovat o „férové vítězství“ v senátních volbách.

Na svůj profil pak fanouškům napsal: „Pokud je vám blízká moje představa nezávislé progresivní politiky, dejte v druhém kole svůj hlas mně, nikoliv Miroslavě Němcové. Senát nemá být muzeem zasloužilých politiků, ale silnou a aktivní protiváhou Poslanecké sněmovny.“

V duelu DVTV profesor lékařské fyziologie popřel, že by mu po jasné porážce (Němcová obdržela 48,56 % hlasů) ujely nervy. Snažil se přesvědčit, že on je stejně jako soupeřka protiváhou prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) a meziřečí naznačil, že si měla Němcová najít jiný volební obvod, což se Němcové dotklo.

„Můj postoj je autentický a dlouhodobý. Nepřicházím přece nikoho odstranit ze Senátu a nemám ani zapotřebí se chlubil, že já jsem ten frajer, který odešel z Vladislavského sálu,“ prohlásila poslankyně s narážkou na inauguraci prezidenta před dvěma lety a protest opozice proti Zemanovi. Němcová pak Hamplovi opáčila, že ona je větší pojistkou proti ohrožení demokracie také proto, že on před minulý volbami kandidoval za lidovce, kteří byli součástí minulé vlády s ČSSD a ANO, kde vykonával Babiš funkci ministra financí.

Ještě větší „divadlo“ však rozehráli dědicové slavného jména, přičemž po prvním kole nepůjde o jejich přímý souboj. Jednašedesátiletý David Smoljak, radní městské části Praha-Vinoř za STAN kandidující ještě s podporou Pirátů a TOP 09, se utká o senátorské křeslo s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem (ODS) – 42,87 ku 30,2 %.

Jeho mladší bratr Filip, který kandidoval za nepříliš znémé hnutí Zdraví Sport Prosperita a získal jen tři a půl procenta, vyrukoval v úterý na facebookovém profilu s útokem ohledně rodinných sporů. „Itinerář senátora Davida Smoljaka: USMRCENÍ MATKY, ÚTOK NA MAJETEK OTCE,“ nadepsal příspěvek.

David Smoljak: Kam až může člověka zavést pomatená mysl?

Podle něj policie zahájila trestní řízení ve věci usmrcení z nedbalosti jejich matky Soni Smoljakové, k němuž mělo dojít dne 22. 8. 2020 v ranních hodinách na třídenní svatbě (vnuka Jakuba) ve Zhoři u Tábora: „Vzhledem k tomu, že těžce nemocná maminka byla před svou smrtí v 'péči' Davida Smoljaka, je dost pravděpodobné, že podezřelý je právě on.“ Bratrovi vyčítá, že ji tam dovezl v době šíření koronaviru i horkých letních teplot.

Filip Smoljak dodává, že Obvodní soud pro Prahu 9 také údajně „nařídil soupis maminčina majetku z důvodu obav o manipulaci s ním ze strany Davida Smoljaka, neboť již jednou – v případě pozůstalosti otce – k manipulaci a zatajování majetku ze strany senátora Smoljaka došlo.“

Na webu neúspěšný kandidát do Senátu zmiňuje, že se Ladislav Smoljak „stal obětí rozsáhlých autorskoprávních a ekonomických podvodů“ a proto se on angažuje v „respektování jeho uměleckého odkazu“.

Podle Filipova vyjádření naopak jeho tři sourozenci (kromě Davida ještě scénaristovy dcery Kateřina a Alžběta) bojují proti otci: „Stačí zdůraznit, že po vzájemné domluvě s advokátem Zdeňka Svěráka a patrně i některými herci Divadla Járy Cimrmana zatajili před soudem veškeré tátovy závěti.“

Nejstarší syn však tyto osobní útoky vyvrací. „Žádné trestní stíhání se v této věci (matčině smrti) samozřejmě nekoná. Jen velká komplikace v důstojném rozloučení s nejbližším člověkem a značná lítost nad tím, kam až může člověka zavést pomatená mysl,“ napsal David Smoljak na facebookovou stránku.

Otázka na závěr – jak by současnou situaci glosoval český velikán Jára Cimrman? Napadá vás nějaká replika z „jeho“ her?