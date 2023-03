Ta svůj názor na kampaň Deníku vyjádřila i v době, kdy začala. „Na sociálních sítích někteří lidi psali, že se jich to dotýká. Prý je radnice přirovnává k prasatům. Ale v tomhle případě se spíš jedná o ty potrefené husy. Člověka, který binec nedělá, to nemůže urazit,“ uvedla tehdy mladá Třebíčanka.

Obrázky namaloval známý kreslíř Štěpán Mareš. Lze je vidět hlavně v blízkosti kontejnerových stání. Po půl roce už je možné kampaň zhodnotit.

Podle starosty Pavla Pacala měla nezvyklá iniciativa smysl – byť možná trochu menší, než město očekávalo. „Vidíme mírný optimismus. Nepořádek v okolí stanovišť na tříděný odpad je menší. Kolegové to objíždějí každý týden a fotí. Vidíme, že došlo k posunu, i když ideální stav to není. Je ale pravda, že když k nám přijedou zahraniční hosté, koukají s otevřenou pusou, jaký tu máme pořádek,“ uvedl Pacal.

Ten zároveň upozornil, že kampaň nespočívala pouze v Marešových obrázcích. „K některým vybraným místům na tříděný odpad, kde byl největší nepořádek, jsme umístili kamery,“ vysvětlil s tím, že se následně podařilo mnohé hříšníky dohledat. „Lidem samozřejmě není příjemné, když se jim ukáže záznam, jak dělají nepořádek. Nicméně je to celkově běh na dlouhou trať. Dokud nevytvoříme tlak na to, že maximálně zodpovědný za veškeré odpady má být jejich původce, nikdy to nebude úplně funkční,“ doplnil starosta.

Netradiční kampaň v Třebíči připravil komiksový kreslíř Štěpán Mareš. Obrázky jsou většinou stejné, mění se jen pozadí. To zobrazuje třebíčské památkyZdroj: se svolením města Třebíč

Třebíčan Lukáš Pokorný si všiml změny v okolí stanovišť s kontejnery. „Zdá se mi, že od začátku té kampaně radnice tato místa zkulturnila. Kontejnery už nestojí jen tak halabala, jak to bylo dříve. Vypadá to lépe, takže možná i to podvědomě lidi nutí k tomu, aby se snažili dávat odpad opravdu do kontejnerů, a ne všude kolem. Ale výjimky bohužel pořád ještě jsou,“ popsal Pokorný.

Provokativní otázky a odpovědi

Spíše než obrázky prasat na kontejnerech ho však zaujaly cedule u odpadkových košů. Na ně město dalo provokativní otázky a odpovědi: Proč odhazuješ odpadky? Jsem hlupák. Příroda je mi fuk. Uklízí po mně maminka. Všechno výše uvedené. „Přišlo mi to trefnější než ta prasata. U nich byl podle mě problém, že ty velké malby z billboardů brzo zmizely a zůstaly jen samolepky na kontejnerech, kterých si pak už nikdo nevšímal. Tyhle cedule jsou zde ale pořád. Snad nejsem výjimka, ale pokaždé, když míjím koš, nad kterým je tahle pseudoanketa, vždy si ji přečtu. Zkrátka to bije do očí,“ uvedl Pokorný.

Místostarosta Miloš Hrůza podotkl, že se na radnici obracejí jedinci, kteří by chtěli navýšit množství odpadkových košů v parcích a lesoparcích. Těchto zelených ploch je v Třebíči značné množství a místní rádi využívají jejich cestičky k procházkám.

„Lidé by chtěli mít koš na každé stezce. Jenže to není účel. Lidé by měli chápat, že když si něco do lesa donesou, musejí to z lesa i odnést. Jsem ale přesvědčený, že Třebíč je i tak jedno z nejčistších měst na Vysočině,“ prohlásil Hrůza.