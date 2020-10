Během opatření, která mají trvat dva týdny, si každá škola zvolila sama, jak čtyři ročníky druhého stupně rozdělí a která polovina zahájí v tomto týdnu distanční výuku. „Na podobnou situaci jsme se připravovali už od začátku školního roku,“ potvrdil ředitel Základní školy Vorlina ve Vlašimi Petr Jíša. Dobrou stránkou nového systému podle něho je, že zůstane zachována alespoň nějaká kontinuita výuky u předmětů, které dost dobře nelze dálkově učit.

„To se týká například Feuersteinova instrumentálního obohacování, což je předmět sloužící rozvoji poznávacích funkcí žáků. Velmi obtížně lze distančně učit i výtvarnou výchovu, pracovní vyučování nebo předmět člověk a svět práce,“ připomněl ředitel. Ani tak to však podle Jíši není pro děti ideální, protože se výuce v distančním týdnu budou věnovat kratší dobu, než kdyby chodily do školy.

Nový způsob výuky přitom bude opět náročný i pro kantory. A více než na jaře. Během jediného dne budou učit živě i prostřednictvím dálkového přenosu.

Lehké to nebudou mít ani rodiče školáků. „Budeme se snažit jim to co možná nejvíce ulehčit. Úkoly budeme zadávat jednotnou platformou, na níž jsou zvyklí z jara a vyhovovalo jim to,“ připomněl Petr Jíša. Pokud by s elektronickou cestou byly problémy, je škola schopna předávat úkoly jinou formou i konzultovat s rodiči případné technické potíže.

Vyučování on-line

„Už jsme to tušili, byli jsme připraveni,“ potvrdila Marcela Pavlíková, ředitelka 5. Základní školy v Mladé Boleslavi, kde návrat k distanční výuce začali řešit hned ve čtvrtečním večeru. V pátek ráno před vyučováním se ještě doladilo rozdělení tříd. Od pondělí budou chodit do školy šesťáci a osmáci, zatímco sedmáci a deváťáci se učí na dálku. On-line škola vyučování přitom funguje prostřednictvím platforem Bakaláři a Classroom.

Jiný způsob rozdělení tříd zvolili v boleslavské 2. základní škole. V jedné skupině jsou všechny třídy s označením A, ve druhé B. Potvrdil to ředitel Matěj Povšík a připomněl, že učebny jsou vybaveny web kamerami, které budou žákům přenášet výuku až domů. „Takto budou vyučovány stěžejní předměty, například čeština a matematika nebo přírodopis,“ vysvětlil ředitel s tím, že třeba výtvarná a hudební výchova budou probíhat v prostředí Microsoft Teams především prostřednictvím zadávání úkolů.

„Přeorganizovat výuku, kdy se část žáků bude učit prezenčně a část distančně, jsme zvládli poměrně bez problémů. Je ale pravda, že jsme se na to připravovali v podstatě už od začátku nového školního roku. Počítali jsme s tím, že tato skutečnost může nastat. Žáci i pedagogové se naučili pracovat on-line v systémech Google Classroom a Google Meets,“ popsala zase ředitelka Základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará.

Systém není dokonalý

V benešovské Základní škole Dukelská začnou s výukou z domova žáci 6. a 9. tříd. Ředitelka Hana Procházková přijala rozhodnutí vlády rozdělit výuku na distanční a prezenční bez zásadních připomínek, připomíná ovšem, že ani tento systém není dokonalý a nedokáže plně nenahradit docházku do školy. „Pokud by trval déle než plánované dva týdny, mohlo by to mít vliv na vzdělání žáků,“ poznamenala s tím, že dopad by byl ale menší než při úplném zavření škol.

Ve votické základní školy čeká jako první v tomto týdnu distanční výuka sedmáky a deváťáky. „S opatřením jsme se vyrovnali. On-line budou učitelé učit ze školy, protože tam budou zároveň vyučovat děti ve třídách,“ vysvětlila ředitelka Marcela Kratochvílová a popsala, proč prezenční výuka dětem na jaře pro jejich vzdělání chyběla. „Doma neměly děti takovou motivaci jako při výuce ve škole,“ dodala.

Připravena je po nelehkých dnech i Základní škola v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou. „Nálada je ale pod psa, protože opatření přicházejí ze dne na den. Jsme unavení,“ poznamenala zástupkyně ředitele Michaela Teplá.

Umělecké školy

Od pondělí 12. října je opět v plném rozsahu obnovena individuální výuka v Základní umělecké škole v Kutné Hoře. To se týká výuky nástrojů a zpěvu v podobě 1 učitel - 1 žák. Pokud je v hodině více žáků (zpěv, kytara či dechové nástroje), každý bude přítomen sám na části hodiny. Povinné je nosit v budově školy roušky, což neplatí pro hodiny zpěvu a dechových nástrojů. „Při výuce budou dodržována veškerá hygienická nařízení.

Kolektivní výuka probíhá do odvolání stále distanční formou. Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky,“ uvedla ředitelka školy Kateřina Fillová.