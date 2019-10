Životní úlovek se podařil v těchto dnech Jaroslavu Švermovi z Hrobu na Teplicku. „Do lesa jsme vyrazili ráno kolem 5 hodin, šli jsme od Komárky směrem k Sedmihůrkám. Když jsme dorazili na cestu vedoucí dolu do Přítkova, zkusili jsme ještě naše dlouholeté místo, kde rostly houby, i když nebyla dobré sezóna. A tak jsme narazili na ráj houbařů,“ popisoval muž nedávnou úspěšnou návštěvu lesa.

Čištění u stolu na zahradě trvalo 3 hodiny. „Nemusím to, ale u takto pěkných hřibů to šlo skoro samo. Z celé várky jsme vyhodili jen tři houby. Jinak všechny zdravé,“ dodal s tím, že většina úlovku šla na sušení, něco do mrazáku. „A za čerstva jsme měli řízečky, smaženici a houbový gulášek,“ polkl úspěšný houbař z Hrobu.

Nebyl jediný, komu se v lesích na Teplicku zadařilo. Zaplnit košíky je v současné době snadnější než sehnat v obchodech dětské pleny v akci. Mezi běžnými úlovky se najdou i nezvykle velké hřiby. Dva takové obry našel cestou z práce Tomáš Pelcman z Novosedlic. „Hlavy byly mnohem větší než moje ruka, měly v průměru 30 centimetrů,“ pochlubil se. Podobně velkého kozáka přinesl z lesa školák Bořek Chládek z Teplic. „Našel jsem ho v Krušných horách. Byly z ní řízky pro štamgasty teplické restaurace Aladdin,“ uvedl čtenář Teplického deníku.

Podle znalce hub Lukáše Repíka je letošní sezóna výjimečná. „Roste jich opravdu hodně. A je prakticky jedno, do jakého typu lesa se vydáte,“ komentuje. Zdůrazňuje však, že zejména při velkém množství nasbíraných kusů by lidé měli dávat pozor na jedovaté houby, které si mohou splést.

Tepličané chodí do lesů najisto. Když už máte svá místa a víte, kdy se na ně vypravit, můžete si houbami krásně zpestřit jídelníček. A rozhodně nejde jen o praváky nebo suchohříbky, v našich lesích je toho k nalezení neuvěřitelně mnoho. Maso všech druhů, smetana, víno, česnek, kmín — to jsou ideální ingredience, s nimiž si připravíte téměř všechny houby. Jeden recept na houbovku přidává za všechny paní Marie.

„Mladé, zdravé hříbky nakrájejte na plátky. Poduste v hrnci na rozpuštěném másle po dobu zhruba šesti minut, pak odejměte pár plátků, abyste jimi mohli na závěr přípravy dozdobit polévku. Do hrnce přidejte nadrobno nakrájenou cibulku a podrcené stroužky česneku a opékejte dozlatova. Pak přilijte vlažný vývar a zhruba 15 až 20 minut vařte, použijte poklici. Potom vše rozmixujte dohladka, ochuťte solí, pepřem a kmínem. Nakonec vmíchejte smetanu,“ radí. Na úplný závěr před podáváním doporučuje ozdobit talíř odloženými plátky hříbků.

Pokud jezdíte na houby za Cínovec, Moldavu nebo Krupku do Německa, tak si dejte pozor na pokuty. Podle tamějších zákonů si můžete odnést z lesa pouze 2 kilogramy hub na osobu. Do saských lesů vyrazil v minulých letech také Vlastimil Kratochvíl z Teplic. Při procházce mezi stromy tam jednou místo hub s rodinou našel válečný nevybuchlý granát. O munici se pak postarala policie, pro houbaře z Teplic zůstal výlet na houby jako historka k vyprávění.

