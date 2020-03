Jednoho občana České republiky a jednoho Rakušana přistihli policisté o uplynulém víkendu při nelegálním překročení státní hranice. Za takový přestupek hrozí v nouzovém stavu desítky tisíc korun pokuty.

Prvního muže chytili policisté na Mikulovsku. „Nelegálně překročil hranici z Rakouska do České republiky mimo hraniční přechod. Zároveň svým jednáním vědomě porušil karanténu, která mu byla nařízena jeho ošetřujícím lékařem a kterou měl vykonávat v místě svého přechodného bydliště v Rakousku. Pro podezření ze spáchání přestupku postoupíme případ k dalšímu řešení přestupkové komisi,“ sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Druhého muže přistihli policisté při nelegálním překročení hranice na Znojemsku. „Byl to rakouský státní příslušník. Svůj prohřešek si uvědomoval a uvedl, že si potřeboval do České republiky odskočit pouze na dvacet minut. Také jeho čeká tučná pokuta,“ doplnil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Státní hranici lze nyní překračovat pouze na vyjmenovaných přechodech. Mimo ně se místa, kde se do začátku pandemie koronaviru dalo mezi oběma státy běžně přejíždět, snaží hlídat policisté a armáda.

Některé silnice jsou označené dopravními značkami. Upozorňují včas na slepou ulici. U Jaroslavic na Znojemsku jsou taková místa dvě. „Hned druhý den po vyhlášení nařízení vlády tam policisté přivezli také železobetonové jehlany. Ty mají zabránit lidem v nekontrolovaném přejíždění hranice,“ řekl starosta Jaroslavic Petr Zálešák.

Jak dodal, obyvatelé vesnice nařízení respektují. „Nesetkal jsem se s žádnými negativními reakcemi,“ nastínil starosta.

Místní o zabezpečení míst, kde se daly hranice ještě minulý měsíc volně přejet, dobře vědí. „Je jen dobře, že to tam takhle zabezpečili. My to respektujeme,“ řekl jeden z obyvatel příhraničních Jaroslavic Vladimír Procházka

Podle policejního mluvčího Pavla Švába je podobných silnic na hranicích několik. „Jedná se asi o desítku míst, která jsou zabezpečena dopravními značkami a betonovými jehlany. Navíc státní hranici namátkově kontrolují naše hlídky,“ naznačil Šváb.

Opatření na hranicích spojené s kontrolami budou trvat nejméně do 4. dubna. „Vzhledem k přetrvávající hrozbě způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 vláda rozhodla o prodloužení kontrol na společných hranicích. Je zde i možnost dalšího prodloužení,“ informují stránky ministerstva vnitra.