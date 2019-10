Když se ve středu dopoledne veřejnost dozvěděla zdrcující zprávu, že těžce nemocný Gott kolem úterní půlnoci obklopen rodinou ve věku 80 let zemřel, celý národ vyjadřoval lítost. Na Gotta se vzpomínalo takřka po celém Česku. Našlo by se málo lidí, kteří alespoň na chvíli necítili smutek. A politici se předháněli v prohlášeních ke Gottově úmrtí.

‪„Karlu Gottovi se přezdívalo také Zlatý hlas Prahy. Určitě navrhnu, aby Praha významně ocenila Mistrův mimořádný přínos naší kultuře. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ napsal na facebookovou stránku primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Hřib pak agentuře ČTK sdělil, že radě hlavního města a koaličním partnerům z Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) navrhne, aby Praha přistoupila k nějaké formě ocenění Gotta. V úvahu podle primátora připadá například pojmenování veřejného prostranství po zpěvákovi, věc však bude ještě nutné projednat. Se záměrem souhlasí i lídr opozičního hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher.

Osobně jsem pana Gotta a jeho rodinu znala, a proto mě a celou moji rodinu tato smutná zpráva nesmírně zasáhla. Vyjadřuji upřímnou a hlubokou soustrast pozůstalým, jeho nesmírně statečné ženě Ivance a jeho dětem. Mistře, odpočívej v pokoji! Jsi a budeš nezapomenutelný! pic.twitter.com/HcvR25F7WG — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) October 2, 2019

S trochou nadsázky se nabízí přejmenování Karlova náměstí či stejnojmenné stanice metra, vždyť by stačilo doplnit jenom příjmení. Cestující by se tak mohli dočkat hlášení: ‪‪„Příští stanice Karlovo (Gottovo) náměstí.“ Ale samozřejmě tato varianta není příliš pravděpodobná. Kdo ví, zda nezmění jméno třeba ulice Nad Bertramkou, kde měl oblíbený zpěvák vilu a kam vyrážely zájezdy fanoušků a hlavně fanynek i z Německa či Rakouska.

„Oddanost a věrnost mnohonásobného Zlatého a Českého slavíka svému poslání vnímám jako velmi inspirující. Rada Městské části Praha 5 bude zvažovat vzdání pocty jeho celoživotnímu dílu pojmenováním ulice,“ uvedla večer v tiskové zprávě nová starostka Renáta Zajíčková (ODS).

Místostarosta Lukáš Herold (ODS) označil Gotta za nejslavnějšího obyvatele této městské části a připomněl, že dění v Praze 5 nebylo slavnému zpěvákovi rozhodně lhostejné. ‪„Potvrdil to i před pěti lety, kdy podpořil charitativní projekt Prahy 5 na pomoc dětem a mladým lidem trpícím nervosvalovým postižením. A lokálním patriotem zůstal až do konce,“ dodal.

Radnice zřídila také kondolenční knihu při vstupu do úřadu ve Štefánikově ulici. ‪„Z tohoto důvodu bude mimořádně tento prostor do konce týdne občanům přístupný až do 20 hodin,“ informovala mluvčí Prahy 5 Jitka Drmolová. Na Bertramku celou středu přicházeli lidé položit květiny, zapálit svíčku a poklonit se Gottově památce.