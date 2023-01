„Jsme malá farma. Chováme u nás 200 kusů drůbeže. Vejce od nás jsou z venkovního nikoliv klecového chovu. Všechno jsme zabezpečili, drůbež jsme zahnali do hal a zajistili objekty tak, aby se do nich nemohli dostat volně žijící ptáci. Není to žádná legrace. Stačí, aby volně žijící pták potřísnil něco svým výkalem, vy do toho můžete šlápnout, čímž se nákaza rychle šíří. Proto používáme dezinfekční rošty a pokud jdeme dovnitř, tak se musíme přezout,“ říká majitelka FDK - farma drůbežárna Krajková Zdeňka Vránová.