Karlovarský kraj bude jedním z šesti uhelných regionů v zemích Evropské unie, kterým Evropská komise poskytne technickou pomoc s útlumem těžby a změnou hospodářství. O technickou pomoc se ucházelo celkem 41 regionů, z Česka bude Karlovarský kraj jediný, řekla dnes novinářům hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) | Foto: ČTK

"Je to obrovský úspěch a je to pro nás obrovská šance. My po dobu dvou let dostaneme technickou pomoc expertů Evropské komise, kteří s námi budou připravovat jednotlivé projekty a nasměrují nás, kde bychom na ně mohli získat finanční zdroje," uvedla hejtmanka.