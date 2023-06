Měl to být běžný mediální výstup a informace o práci sociálních pracovníků v problémové oblasti Karviné za součinnosti strážníků. Jenže po zveřejnění příspěvku na Facebooku o tom, jak probíhají kontroly v bytech a co všechno se při nich dá zjistit, to strážníci v čele se svým ředitelem řádně schytali.

Snímky z ulice v Karviné-Novém Městě, kde sociální pracovníci prováděli v červnu 2023 za asistence strážníků kontrolu v některých bytech. | Foto: se svolením městské policie Karviná

Po vlně kritiky od Prahy až po Karvinou městská policie příspěvek po šesti dnech s omluvou stáhla. „Text příspěvku jsme zpětně vyhodnotili jako matoucí a omlouváme se za něj. Naši strážníci při šetření sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD působí vždy pouze podpůrně a přesně podle zákona s cílem zajistit bezpečnost těchto osob,“ dočteme se od pondělního odpoledne na facebookových stránkách Městské policie Karviná.

O co přesně šlo? Autor příspěvku referoval o kontrolní akci v domě v Tatranské ulici v Karviné-Novém Městě. Kontroly se zúčastnili sociální pracovníci spolku Portavita, magistrátu, OSPODu (Odbor sociálně-právní ochrany dětí, pozn. aut.) a primátor města, samozřejmě v doprovodu strážníků.

„Jelikož zde evidujeme stížnost, rozhodli jsme se pro plošnou akci, abychom měli pokud možno co nejrychleji aktuální informace. Některé lidi jsme mezi devátou a desátou dopoledne zrovna probudili, pár děcek rodiče zapomněli poslat do školy, nicméně viděli jsme i pozitivní věci, třeba hezky uklizené byty. Celkově žádná hitparáda, ale pokud bychom nekontrolovali, netlačili, tak byl obraz Karviné 6 mnohem horší. V plošných kontrolách budeme dále pokračovat,“ zní doslovný text příspěvku.

Příspěvek z FB Městské policie Karviná. V pondělí byl stažen. Scan z facebooku MP KarvináZdroj: Deník/Tomáš Januszek

Příspěvek však vzbudil řadu negativních reakcí jak na sociálních sítích, tak v médiích, která se pozastavovala nad jeho formulací, případu se chytla a strážníky lynčovala za to, že neoprávněně vstupují lidem do bytů, čímž porušují zákon o obecní policii. Některá média dokonce mluví o tom, že město společně s nynějším vlastníkem bývalých bytů OKD šikanuje Romy.

Šéf strážníků: Musíme svou práci medializovat

Pro server SeznamZpravy.cz šéf Městské policie Karviná Petr Bičej dříve uvedl, že kvůli zveřejněnému příspěvku mávají emoce pouze s lidmi, kteří nežijí v regionu. V pondělí pak redakci Deníku řekl, že obyvatelé Karviné jsou unaveni a znechuceni ze způsobu života problémových osob. „Je naší povinností lidi informovat. I přesto, že jsme v problémových lokalitách stále, tak bez medializace mají občané pocit, že děláme málo,“ vysvětlil Bičej.

Dodal, že po této zkušenosti si městská policie s vedením města domluví vhodný způsob informování veřejnosti. To Deníku potvrdil i primátor města Jan Wolf (ČSSD). „Už jsme to řešili a do budoucna nastavíme správný způsob komunikace,“ řekl Wolf.

Pokud jde o údajné neoprávněné vstupování strážníků do bytů, jejich šéf to rezolutně popírá. „Když asistujeme u kontrol sociálních pracovníků, naši muži nikdy nevstupují do bytů a nestalo se tak ani v tomto případě,“ zdůraznil Bičej.

Primátor: Lidé si stěžují na sousedy

Karvinský primátor Jan Wolf se ohrazuje proti nařčení, že někdo při kontrolách porušuje zákon. „Sociální pracovníci chodí na kontroly k rodinám na základě nahlášení problémů, kterých může být celá řada. Každopádně v bytě je pouze nájemník a po dohodě sociální pracovník,“ řekl.

Dodal, že on se kontrol účastní nepravidelně. „Ovšem když už tam jsem, určitě nechodím do bytů. Na ulici mě oslovují lidé a svěřují se mi s problémy, které je v tom místě trápí. Často si mi na své sousedy stěžují ti, co tam bydlí dlouhá desetiletí. Já si jejich postřehy a stížnosti vyslechnu a pokud je to v mé moci, snažím se jim ve spolupráci s dalšími lidmi z magistrátu či od policie pomoci situaci řešit,“ vysvětlil Jan Wolf.

Ředitel spolku Portavita David Starzyczný Deníku vysvětlil, že byty, kde se mohou provádět kontroly, má Portavita pronajaté od společnosti Heimstaden. Jen v Karviné je takových více než dvě stovky. Potvrdil také, že do kontrolovaných bytů vstupují pouze sociální pracovníci. „Nájemníci o kontrolách vědí předem a už při podpisu nájemní smlouvy se zavazují, že je kontrolu užívání bytu musí umožnit,“ vysvětlil Starzyczný.

Nicméně připustil, že jej příspěvek městské polici zaskočil. „Nejsem z něj nadšený. Byl nešťastně formulovaný. Nicméně věřím, že všechno zlé je k něčemu dobré a do budoucna se komunikace navenek v těchto věcech zlepší. Doba si to žádá,“ tvrdí David Starzyczný.

Sociální pracovníci mohou mít při kontrolách strach, tvrdí šéf strážníků

/ROZHOVOR/ Facebookový příspěvek, v němž městská policie s lehkým sarkasmem informovala o tom, že v devět dopoledne vzbudila některé obyvatele bytů, kam doprovázela na kontrolu sociální pracovníky, vzbudil vlnu nevole. Kritika v příspěvcích na sociálních sítích i v médiích se snesla na město i městskou policii, kterou někteří viní i z porušení zákona tím, že údajně vstupují lidem do bytů. Ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej vysvětluje, že strážníci při kontrolách pouze asistují sociálním pracovníkům. A to na základě jejích požadavku.

Jak to tedy je? Vstupují strážníci při takových kontrolách do bytů, či nikoli?

Strážníci nikdy nevstupují do bytů! Je letitou praxí, že v některých částech našeho města doprovázíme kvůli bezpečnosti sociální pracovníky a pracovnice OSPOD, kteří provádějí šetření v terénu. Někteří klienti jsou totiž uživatelé drog, nadměrně konzumují alkohol a mají kriminální minulost. Navíc žijí v lokalitách, kde je socioekonomická skladba obyvatel taková, že sociálním pracovníkům hrozí nebezpečí. Strážníci u takové součinnosti nijak neintervenují, pokud samozřejmě nezačne být klient vůči sociálním pracovníkům agresivní.

Není tajemstvím, že kontroly v problémových oblastech jako je například určitá část Karviné-Nového Města probíhají v rámci městem schváleného programu Bezpečná Karviná opakovaně už řadu let. Co je jejich důvodem? A jak se podle vašich zkušeností osvědčily?

My reagujeme hlavně na stížnosti občanů, poznatky jiných subjektů a na vlastní zjištění. Za léta naší činnosti máme stovky, možná spíše tisíce řešených věcí na základě naší aktivní činnosti. Zjišťujeme poznatky od páchání trestné činnosti po hromadu přestupků, mezi které patří i zanedbávání povinné školní docházky rodiči. V jednu dobu jsme spolupracovali se školními asistenty, kteří chodili do rodin záškoláků. Obdobných akcí, kde jsme působili vždy podpůrně a které se vždy setkaly s podporou a kladným ohlasem obyvatel města, byly desítky.

Příspěvku, který se koncem minulého týdne coby hodnocení asistence při kontrole, objevil na facebookových stránkách Městské policie Karviná, se chytla některá média, která oslovila právníky. Ti v článcích tvrdí, že přítomnost městské policie na takové akci není správná.

Ano, v ideálním světě. My žijeme v jiné realitě a kvůli zajištění bezpečnosti jim poskytujeme nezbytnou součinnost. Samozřejmě to platí jen pro určité lokality, popřípadě pro určité klienty. Kde nás sociální pracovníci nebo OSPOD požádají o součinnost, tam jim ji poskytneme.