Zhruba sto padesát moderních kamer nyní hlídá ulice Karviné. Kamery už dávno nejsou jen monitorovacím zařízením. Současný karvinský systém umožňuje širokou škálu využití a navíc je koncipován tak, že do něj mohou být takřka „za pochodu“ zaváděny i další funkce, které se ukáží být užitečné podle praxe.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Policie, dopravní inspektorát, kriminálka, karvinští strážníci. Ti všichni nyní z nových kamer těží. „Už to není tak, že bychom jen sledovali pohyb na ulici on line. Při tak vysokém počtu kamer to ani není možné. Se záznamy teď daleko více pracují například policisté, kteří je používají třeba při řešení nejrůznější trestné činnosti, pomáhají jim dohledávat pohyb pachatele a další tyto věci. A z praxe víme, že policisté si toto velmi pochvalují a objasněnosti trestných činů tento nový systém pomáhá,“ uvádí ředitel karvinské městské policie Petr Bičej.