V současné době je největší bývalý vojenský objekt v pevnosti v dezolátním stavu. V oknech chybí skleněné výplně, ze zdí vyrůstají náletové dřeviny, stropní trámy jsou napadeny hnilobou, v horním patře se rozjíždí klenba a obraz zkázy korunuje propadlá střecha na severní straně, kterou v roce 2017 strhla vichřice a o rok později se zřítila i její další část. Náklady na kompletní rekonstrukci jsou odhadnuty na přibližně miliardu korun. Kromě zmíněných sedmi set milionů mají podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která kasárna ve středu navštívila, další část pokrýt prostředky z jiných dotačních titulů.

„Nyní hovoříme zhruba o 700 milionech v rámci Národního plánu obnovy. Tu bytovou část bychom realizovali z národních zdrojů, například z programu Výstavba,“ uvedla Dostálová.

Celá akce bude realizovaná prostřednictvím sdružení Terezín město změny, které tvoří jak zástupci města, tak i zástupci Ústeckého kraje. Hejtman Jan Schiller považuje záchranu památkově chráněných Žižkových kasáren za důležitou. Neméně nutné je ale podle něj celkové oživení Terezína, kterému po odchodu armády ubyly tisíce obyvatel. „Proto se bavíme o tom, že by tady byly byty a podnikatelské prostory. Protože kdybychom tuto budovu jen opravili a nastěhovali do ní nějaký depozitář, městu by to víceméně nic nepřineslo,“ řekl hejtman.

Jak připomněl starosta Terezína René Tomášek, mělo město historicky kolem sedmi tisíc obyvatel. Nyní je to necelých 1 900.

Depozitáře nestačí

„Velké objekty, které se po odchodu armády zatím opravily, slouží jako depozitáře různých muzeí a město v podstatě chřadne. My ho nyní potřebujeme oživit, a to je možné pouze prostřednictvím bytové výstavby a zvýšením počtu obyvatel,“ řekl Tomášek s tím, že bytová výstavba jinde než ve stávajících objektech není v městské památkové rezervaci možná. Terezín má přitom nyní k dispozici asi 90 městských bytů a podle starosty poptávka převyšuje nabídku.

Sto nových bytů, jež by sloužily jako startovací pro rodiny s dětmi nebo pro seniory, má vzniknout v jižní části Žižkových kasáren, která stojí v Revoluční ulici. Situovány by podle Tomáška byly v prvním a druhém patře. Přízemí a další části objektu by byli určené pro podnikatele a živnostníky, kteří by tam nabízeli různé služby.

V prostorném uzavřeném dvoře kasáren má být po rekonstrukci umístěna také pietní připomínka na období druhé světové války. Tehdy objekt sloužil jako vězení a nacisté tu točili propagandistické filmy. Vězni tu například směli hrát fotbal.

Pokud půjde vše podle plánu a peníze na opravu Terezín získá, začnou samotné stavební práce do dvou let. Hotovo má být do konce roku 2025.

Žižkova, nazývané také Drážďanská kasárna, postupně chátrají od devadesátých let, kdy z nich odešli poslední vojáci. Obrovskou ránu jim zasadila vichřice Herwart na podzim v roce 2017. Jejich úplné destrukci se město podle vedoucího odboru rozvoje, výstavby a správy majetku Roberta Czetmayera snaží zabránit pravidelnou sanací toho nejnutnějšího.

„Každý rok z dotací od ministerstva kultury provádíme takzvané stabilizační práce v místech, kde je stav nejhorší. Díky tomu ten objekt ještě stojí,“ doplnil Czetmayer.

V Terezíně se nacházejí i další tři objekty, které chce město nechat opravit. Jedná se o zbrojnici dělostřeleckých kasáren, vojenskou nemocnici a proviantní sklad. Oprava všech těchto objektů i s Žižkovými kasárnami byla loni odhadnuta na 3,2 miliardy korun.