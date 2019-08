Odborníci v současné době pracují na čištění kašny Tritonů od silných nánosů vodního kamene.

„K jeho rozpouštění používáme směs organických kyselin, postupujeme v několika fázích. Musíme odstranit také prorůstající mechy a lišejníky. Kašna je ve stavu, kdy už nutně potřebuje větší zásah. Kromě důkladného čištění budeme provádět také odstranění netěsností nádoby, opravovat praskliny a nahrazovat poškozené části,“ popsal olomoucký restaurátor a akademický sochař Jiří Finger.

Ten vracel kašně Tritonů zašlou krásu také v roce 2000, kdy prošly rozsáhlou obnovou a čištěním všechny olomoucké kašny. Nejvíce trpí zejména kvůli používání neupravené vody, která je velmi tvrdá.

„Je to samozřejmě vidět také na kašně Tritonů, kde porézní povrch kamene neustále smáčí voda a usazuje se tam vodní kámen, mechy a lišejníky. Řešením by bylo častější čištění a zároveň také nainstalování technologie, která bude z vody odstraňovat minerály,“ míní restaurátor.

Z kvalitního pískovce

Národní kulturní památka je vyrobena z velmi kvalitního Maletínského pískovce. Je velice odolný a stabilní, ale řádění vandalů samozřejmě nevydrží.

„Lidé do kašny často házejí dlažební kostky, při čištění nádoby jsme jich nasbírali několik kbelíků. Některé části sousoší jsou po útocích vandalů popraskané a poškozené. Místy už bohužel připomínají puzzle, takže je musíme zpevnit nebo doplnit,“ poznamenal Jiří Finger s tím, že všechny práce by měly být hotové do konce října. V plné kráse a za běžného provozu tak obyvatelé a návštěvníci města kašnu Tritonů uvidí až na jaře příštího roku.

Kašna Tritonů

- vznikla v roce 1709 a je součástí unikátní souboru olomouckých barokních kašen

- autorem je kameník Václav Render

- kamenná nádrž na vodu má půdorys obdélníku, každá strana je uprostřed prolomena segmentem

- uprostřed nádrže nesou čtyři pilíře oválnou kamennou plotnu, na níž je osazeno sousoší

- spodní část sousoší tvoří dva vodní muži (Tritoni) a dva delfíni nesoucí oválnou mušli

- z mušle vystupuje socha chlapce držícího na řetězech okřídlené draky (mořské psy)

- původně kašna stála v ústí ulic Ztracená, Ostružnická a Denisova

- v roce 1890 byla přemístěna na náměstí Republiky

(Zdroj: Národní památkový ústav)