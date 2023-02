OBRAZEM: Z jihu na sever a zpátky domů. Třeboň vítá nového kastelána

Zámek bude dočasně řídit zástupkyně kastelána Erika Suchanová a památkáři musejí vypsat výběrové řízení na nového kastelána. Vít Pávek by měl zatím na zámku zůstat v jiné pozici.

Údajný důvod odvolání kastelána prozradil Deníku zdroj blízký zámku. "Dvě zaměstnankyně šly marodit pro psychickou šikanu ze strany pana Pávka, což je i lékařsky doloženo. Vše se dostalo až k ministrovi kultury a ten nařídil odvolání kastelána. Byla tam také velká nechuť jednat s ostatními organizacemi i městem," nastínil anonymní zdroj s tím, že někteří bývalí zaměstnanci se dokonce po zveřejnění odvolání Víta Pávka chtějí vracet.

Vedení města tvrzení o náročné spolupráci se správcem zámku potvrdilo, "Spolupráce ze strany zámku určitě nebyla vstřícná. Pan kastelán si neustále vymýšlel některé věci s tím, že na to má právo. Například zdržoval stavbu stezky kolem zámeckého plotu. Diktoval si, jaký tam bude povrch a podával podněty na kraj ve snaze prosadit si svou," popsal starosta Třeboně Jan Váňa, který podle svých slov věří, že se nový kastelán bude chovat jako správce cizího majetku a ne jako mocipán.

Samotný Vít Pávek vnímá své odvolání jako vykonstruované. Jeho vyjádření přineseme během dopoledne.

Vít pávek na sklonku roku 2017 nahradil Pavla Hofmana, který byl "zámeckým pánem," v Třeboni čtvrt století.

"Můj návrat do rodného kraje po pěti letech prožitých v severozápadních "schwarzenberských“ Čechách je doprovázen radostí i smutkem. Nicméně se těším na nové příležitosti a překážky, které mi správa jednoho z největších zámeckých komplexů v Čechách a majestátní knížecí hrobky připraví do cesty,“ sdělil Deníku při svém nástupu do funkce kastelána Vít Pávek.