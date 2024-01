Několikasetmetrová jáma, která měla sloužit jako vzdušná bariéra mezi prohořívající heřmanickou haldou a sousední skládkou nebezpečného chemického odpadu, se stala další skládkou – nelegální. Téma je nyní v Ostravě jedním z hlavních bodů k řešení.

Ač to tak navenek zatím vůbec nevypadá, protože politické špičky – přestože o situaci jednají – by nejraději téma držely jako veřejné tabu. Jenže právě veřejnost chce vědět, zda tu máme hrozbu ekologické katastrofy, nebo nikoli. Téma veřejně řeší jen hrstka médií, včetně Deníku.

Ekologická otázka se v minulých týdnech změnila v právní bitvu. Státní podnik Diamo podal žalobu na neznámého pachatele v otázce zavezení vzdušné stěny nevhodným odpadem. Místo odpovídajícího materiálu má být jáma zasypána stavební sutí s nadměrným množstvím nepovolených látek. Podle Seznam zpráv, které s informací přišly jako první, jde o tkaniny, dřevo, plasty či kovy. Státní podnik Diamo v důsledku toho už před koncem minulého roku sanaci heřmanické haldy pozastavil a situaci řeší kriminálka.

Druhou žalobu na rovněž neznámého pachatele podala v uplynulých dnech i společnost Ridera Stavební. A to kvůli poškozování dobrého jména firmy. Jáma podle ní totiž obsahuje odpovídající materiál. Právě Ridera měla jámu o délce 250 metrů podle smlouvy s Diamem zavážet. Ostrava přihlíží, co se to na jejím území děje.

„Už jsem měl informativní schůzky se zástupci podniku Diamo, kdy jsem si to nechal vysvětlit. Do 14 dnů proběhne přímo na místě velké jednání mezi městem a Diamem, aby nás tam seznámili, co nám hrozí či nehrozí,“ řekl Deníku primátor Ostravy Jan Dohnal, který chce vědět, co se v oblasti haldy za posledních pětadvacet let dělo. Jaká je geneze sanace odvalu.

Prozatím však směrem k veřejnosti Ostrava mlčí. „Nechceme z toho dělat aktivní mediální téma, je to problém mezi soukromou firmou a státním podnikem," konstatoval Dohnal. „Nicméně je to na území města, takže se do věci zapojíme, abychom zjistili, zda může dojít k nějakému ekologickému problému. Upřímně zatím nevím, jak to bylo – něco vím z médií, na místě jsem ještě nebyl. Zároveň mám informace, které říkají, že to není tak horké, jak je to prezentováno v médiích,“ míní primátor, který si vlastní názor udělá až po zjištění všech informací.

Primátor: Nevěděl jsem, že to vyeskaluje

O problému přitom Dohnal věděl, ještě než se z něj stalo mediální téma. „Něco jsem tušil už dříve, se zástupci Diama se potkáváme, věděl jsem, že tam tyto věci řeší. Nevěděl jsem ale, že to takto vyeskaluje," řekl směrem k nyní už dvěma žalobám a rezonování na veřejnosti. „Nicméně Diamo říká, že nyní bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ uvedl primátor Dohnal s tím, že jde o složitější komplexní problematiku, která se týká i jiných firem, které na haldě podnikají.

Na výsledky probíhajícího vyšetřování ostravskou kriminálkou čeká i předchůdce Jana Dohnala ve funkci primátora Ostravy Tomáš Macura.

Právě v době jeho vlády nad městem sporná situace vznikala. „Pokud se podezření o nelegálním navážení odpadu do prostoru tzv. vzdušné oddělovací stěny v rámci sanace heřmanické haldy potvrdí, šlo by o vážné ekologické riziko a z právního hlediska dost možná i o trestný čin,“ řekl Deníku Macura.

Exprimátor: Byla tam řada problémů. Ale toto?

„Za doby našeho vedení města jsme se spolu s paní náměstkyní pro životní prostředí Kateřinou Šebestovou problematikou sanace haldy zabývali prakticky kontinuálně, a to jak v rámci periodických schůzek s vedením ostravského závodu státního podniku Diamo, tak i fyzických prohlídek přímo na místě,“ uvedl stávající opoziční zastupitel, pro něhož byla heřmanická halda kontinuální téma.

„Řešila se tam řada nepříjemných problémů – od nelegální skládky uhlí společnosti AWT a její prašnosti přes vzniklá podezření na závažné negativní vlivy hořící haldy na zdraví obyvatel (naštěstí nepotvrzená) až po vzniklý spor mezi státním podnikem Diamo s majitelem a provozovatelem separační linky, společností Ostravská těžební,“ řekl Deníku Tomáš Macura, který město řídil mezi lety 2014 až 2023.

Přesně v tomtéž čase – až do reklamace obsahu vzdušené stěny Diamem, datované do roku 2022 – se jáma zavážela. „Indicie, které by naznačovaly, že je na místo navážen nelegální odpad, jsme neměli. Jde zde o smluvní vztah mezi státním podnikem Diamo, zodpovědným za sanaci odvalu, a společností Ridera, která je zhotovitelem předmětné oddělovací stěny a odpovídá tedy i za použitý postup a materiál. Dozorujícími orgány sanace odvalu jsou Báňský úřad a Česká inspekce životního prostředí,“ přiblížil exprimátor. A nepřímo možná naznačil, kdo dozor nezvládl.

Stávající čelní zástupce města tak čeká výživný leden. „Určitě už máme více informací. Společně s panem náměstkem Boháčem jsme absolvovali několik jednání týkajících se situací na haldě,“ řekl Deníku starosta Slezské Ostravy Richard Vereš a potvrdil primátorova slova, že na konec ledna je naplánováno také velké jednání s podnikem Diamo. Účastnit by se ho měl také hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Pak předpokládám, že bude možné učinit nějaký výstup k dalšímu postupu. Mým cílem nicméně v této chvíli není hledat viníka – to nechme jiným orgánům, ale především najít řešení situace na odvalu a směřovat k jeho nejrychlejší sanaci a rekultivaci,“ dodal Vereš. Deník bude téma nadále sledovat.

