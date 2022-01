„Něco je špatně už v tom, že devět let chodíme žádat o to samé. Myslím, že víte, jaká situace tam je. Nedávno tam byla další bouračka, cesta je tam tak nebezpečná, že se tam normálně chodit nedá. Tak se ptám, jestli to upřednostníte před jinými věcmi,“ řekla mimo jiné Leona Juřicová a podobně se vyjádřila i Jana Vašutová.

„Chodíme tu každé jaro, na podzim, ptáme se: Bude? Nebude? Bude? Říkáte nám, nechoďte tam s kočárky, nechoďte tam pěšky. Vy byste tak chtěli žít? To je nemožné, to se v žádném městě neděje,“ pronesla k zastupitelům Jana Vašutová.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin uvedl, že čekají na vyjádření Moravskoslezského kraje, který má dát rozhodnutí k odvolání jedné z dotčených osob. „Pokud to kraj schválí, chceme od projektanta přepočet ceny,“ pokračoval starosta Halatin s tím, že v roce 2017 byla rozpočtová cena chodníku 17 milionů korun. Ten také ujistil Leonu Juřicovou, že od chvíle, kdy nastoupil do funkce v roce 2019 byl pro něj chodník U Bačů – Siberie prioritou.

Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh v pondělí 17. ledna pro Deník uvedl, že Moravskoslezský kraj odvolání zamítl. Pokud vím, tak v současné době probíhá přepočet rozpočtových nákladů, který zadal pan starosta. Takže uvidíme. Je otázkou, kde by na to město vzalo peníze,“ podotkl Jiří Unruh.

Na prosincovém zasedání bylo zřejmé, že se stavbou chodníku se v roce 2022 nepočítá, zřejmě i z důvodů uvedených potíží s dotčenou osobou. Jako priority pro rok 2022 mělo město rekonstrukci školní jídelny Základní školy Záhuní za 22 milionů korun, regeneraci sídliště Školská - II. etapu za 17 milionů, kanalizaci části Planiska za 6 milionů korun a oprava střechy a stropu historické části radnice za 21 milionů korun. Řada zastupitelů se v prosinci vyjádřila, že stavbu chodníku podpoří, starosta řekl, že bude pro to, aby se případně chodník rozdělil na etapy a realizovala se alespoň jeho část.

Dlouholetý problém

O chodníku v uvedené části Frenštátu pod Radhoštěm, která leží na hlavním tahu na Rožnov pod Radhoštěm se hovoří již od srpna 1989. Tehdy z popudu místní obyvatelky Dany Bražinové otevřela tento problém tehdejší rozhlasová relace Pozor zákruta! V lednu roku 1993 zaujala dopravní komise k problému kladné stanovisko, to bylo nadlouho vše.

V únoru 1996 sepsali místní obyvatelé petici s požadavkem o vybudování chodníku, v listopadu následujícího roku odeslali další žádost. Do roku 2000 se však nic podstatného neudálo, poté se město vymluvilo na to, že pozemky v té době vlastnilo asi patnáct majitelů. Vše znovu otevřela Leona Juřicová.