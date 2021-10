Zatím poslední verdikt vynesl v minulých dnech Obvodní soud pro Prahu 2, který přiznal poslanci hnutí ANO Pavlu Růžičkovi odškodnění za nezákonné trestní stíhání 500 tisíc korun. V roce 2015 seděl v postoloprtském zastupitelstvu, které většinově odsouhlasilo prodej domu tamní podnikatelce. Za to čelili trestnímu stíhání a následně obžalobě, teprve po třech letech u soudu uslyšeli, že se ničeho nezákonného nedopustili, a že městu údajnou škodu půl milionu korun nezpůsobili.

„Nikdo si nedokáže představit, co jsme kvůli tomu prožívali. Jeden velký stres. Ten se projevil v rodině, případ se mě dotknul politicky, měl dopad i na mé zdraví,“ sdělil Pavel Růžička. V průběhu trestního stíhání onemocněl závažným onkologickým onemocněním, chodil na ozařování. „Nezbývá mi nic jiného než věřit, že už je to za mnou,“ řekl.

Obvodní soud pro Prahu 2 mu přiznal odškodnění půl milionu korun. Sto tisíc už od ministerstva spravedlnosti dostal, zbylých 400 tisíc, k tomu úroky a náhradu za soudní výlohy, by mu měl stát ještě poslat. Ve zdůvodnění rozsudku dal Pavlu Růžičkovi za pravdu. „Trestní stíhání zasáhlo do všech oblastí života žalobce, do rodinné pohody, zasáhlo do pracovního i profesního života, i do života, který je pouze soukromým životem žalobce, tedy do trávení volného času, kdy po vykonané práci měl v klidu odpočívat, relaxovat, věnovat se svým zálibám. Toto v období, kdy probíhalo trestní stíhání, tedy tří let, bylo žalobci odepřeno,“ uvádí se v něm. „Žalobce v průběhu trestního stíhání onemocněl závažným onkologickým onemocněním a těsně po skončení trestního stíhání mu byla diagnostikována rakovina. Soud nemůže přehlédnout tuto časovou souvislost, a jestliže diagnostikované onemocnění není přímou příčinou stresu, kterému byl žalobce vystaven v rámci trestního stíhání, tak zcela jistě jeho již existující nemoc ještě zhoršil,“ stojí ve verdiktu, ze kterého citoval webový portál Česká justice.

S rozhodnutím je spokojený

„Proti rozsudku se odvolávat nebudu, předpokládám ale, že tak učiní stát. S rozhodnutím soudu jsem spokojený,“ řekl Pavel Růžička. Podle něj mu kauza uškodila politicky, v roce 2018 kvůli ní nekandidoval do obecního zastupitelstva, loni odstoupil z kandidátky ANO pro krajské volby. Byl na třetím místě, mandát by pravděpodobně získal. V této věci ještě požaduje tři sta tisíc korun po ministerstvu spravedlnosti jako ušlý plat krajského zastupitele. „Žádné vyjádření k tomu od ministerstva nemám,“ řekl. „Celá věc nejde zohlednit penězi. Kolik bych si měl napočítat? Na druhou stranu jsem rád, že se státní orgány poučily a zastavily podobně nesmyslné stíhání kolegů z Podbořan. Do stejné situace jako my by se mohl dostat každý zastupitel v této zemi,“ sdělil Pavel Růžička.

Soud první instance přiznal odškodnění také starostovi Postoloprt Zdeňku Pištorovi. Třicet tisíc korun. „Odvolal jsem se, částku považuji za výsměch. Stát musí zaplatit za chyby svých diletantských zaměstnanců, nepochybili jsme, ať za to nese odpovědnost,“ řekl. Stejně jako ostatní zastupitelé požaduje půl milionu korun. Jiní zastupitelé ani samotné město Postoloprty zatím se svými žalobami neuspěli. „Město se odvolalo k Městskému soudu v Praze, jsme připraveni případně podat dovolání i k Nejvyššímu soudu. Žádáme od státu pět milionů korun za zásah do jeho pověsti,“ řekl starosta.

Policie a státní zástupkyně kladla postoloprtským zastupitelům za vinu, že svým rozhodnutím z roku 2015 o prodeji domu na Marxově náměstí způsobili městu škodu ve výši půl milionu korun. Obžaloba byla založená na posudku znalce, který cenu domu stanovil o půl milionu vyšší, než za kolik ho město prodalo. Revizní znalecký posudek, který si nechal vypracovat chomutovský soud, vyvrátil, že by k nějaké finanční újmě došlo. Dům je v současné době opravený, majitelka, která ho od města koupila, v něm má provozovnu.