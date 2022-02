Město zvažuje odpojení od karvinské teplárny Veolia a založilo společně s ČEZem firmu ENVEZ, ve které má 49% akcií a menšinový podíl členů v představenstvu i v dozorčí radě. Na nevýhodnost smlouvy pro město už dříve upozornili opoziční zastupitelé i oslovení právníci.

Do ENVEZu Havířov vložil už 4,65 milionu korun. Dle akcionářské smlouvy to může být dalších 14 milionů jen pro projekční fázi. Pokud by město dotáhlo celou věc do konce, vzniknou v Havířově nové kogenerační jednotky na výrobu energie za stamiliony korun.

Zasedání havířovského zastupitelstva? Na nic se neptejte, odpověď nedostanete

Na webu města se po zájmu Deníku objevil text s názvem Havířov se transformace energetiky nebojí, který vyšel i jako placený článek na webech některých vydavatelství. V něm primátor Havířova Josef Bělica (ANO) obhajuje postup města.

„Probíhala tady k tomu rozsáhlá diskuse, ve které jsem se snažil odpovědět na všechny dotazy. Kampaň, jaká dnes v Havířově probíhá, ničemu neprospívá. Je plná polopravd, částečně lží a není v ní místo pro diskusi,“ píše Josef Bělica občanům. Nutno podotknout, že tisková zpráva města vydaná po prosincovém jednání zastupitelstva se schválené akcionářské smlouvě vůbec nevěnuje.

Dotace v Havířově. Klubu ženy primátora čtvrt milionu, jinému 50 tisíc

Následně slíbil primátor Deníku o celé věci rozhovor, k němu ale nedošlo. A na posledním zastupitelstvu se primátor k interpelacím občanů i opozice odmítl jakkoliv vyjádřit a jednání ukončil, což odsoudil i Deníkem oslovený politolog Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. „Toto chování je raritní a u nás se s tím ve městech už nesetkáváme. V roce komunálních voleb by měl politik spíše ukazovat, že je otevřený opozici a lidem,” okomentoval.

