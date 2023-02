Vedení hnutí už zaslalo své krajské organizaci v regionu návrh na vyloučení svých členů. „Vůbec se k tomuto tématu nebudu vyjadřovat. Za mě bez odpovědi,“ vzkázala krajská manažerka hnutí ANO Markéta Nowaková na dotaz Deníku, zda organizace dokumenty obdržela.

Hon na primátora? Nad prvním mužem Ostravy se stahují mračna, v hnutí ANO to vře

Podle informací Deníku, který má předmětné dokumenty k dispozici, je krajská organizace předala ostravské buňce, kterou nově vede Richard Vereš. Ani on však na tento dotaz neodpověděl. Během víkendu dodal: „Mohu potvrdit, že návrhy jsme obdrželi a v následujícím týdnu se jimi bude zabývat oblastní předsednictvo hnutí, které se k nim vyjádří.“ Kontaktovat se naopak nepodařilo předsedu krajské organizace Josefa Bělicu.

Hlavní téma a zároveň tabu

Jako by tato otázka byla tabu, přestože je nyní jedním z hlavních témat uvnitř hnutí. Podle informací Deníku vládnou mezi zástupci ANO z Moravskoslezského kraje obavy ze zrušení celé krajské organizace. Tento osud měl být jejich členům naznačen, jestliže kladně nevyřídí návrhy na vyloučení rebelů. A to navzdory proklamacím, že hnutí ANO nezasahuje do dění v regionech.

„Bude záležet čistě na rozhodnutí zastupitelského klubu (zda podpoří Tomáše Macuru jako primátora-nestraníka, pozn. red.), protože co si vybavuji, centrální hnutí ANO nikdy nezasahovalo do vzniku ani dalšího vývoje koalic v regionech a městech. Nikdy befel nepřišel a také nyní bude záležet čistě na zvolených lidech,“ řekl Deníku například poslanec za ANO Aleš Juchelka.

Předsedkyně klubu: Většina zastupitelů ANO chce Macuru za primátora Ostravy

Důvodem k vyloučení tří ostravských politiků je podle předmětných dokumentů podpora kandidáta Petra Pavla v prezidentských volbách a výslovné vyjádření nepodpory Andreji Babišovi, čímž se měli dopustit poškození dobrého jména hnutí a jeho kandidáta. Návrhy na vyloučení členů jsou plné citací z médií na dané téma, včetně té pro Deník.

Například v závěrečném shrnutí návrhu na vyloučení hejtmana Ivo Vondráka se doslovně píše: „…skutečnost, že své námitky, nesouhlas či odlišný postoj nekomunikoval nejprve uvnitř hnutí a na zasedání jeho orgánů, ale sdělil je rovnou veřejnosti, nelze vykládat jinak, než že jeho cílem bylo poškodit kandidáta hnutí v prezidentské volbě, a tím poškodit i hnutí samotné, jeho zájmy a dobré jméno. Tím dle názoru Předsednictva hnutí naplnil důvody pro vyloučení…“

Havlíček: žádaly to kraje

Tento návrh, včetně dvou dalších pro Macuru a Bajgarovou, si odhlasovalo předsednictvo hnutí 8. února poté, co Vondrák složil funkci místopředsedy ANO a opustil jednací místnost. Všech 13 členů předsednictva poté podle informací Deníku jednohlasně vyneslo ortel.

ANKETA: Má Tomáš Macura zůstat primátorem Ostravy i po vystoupení z ANO?

„Předsednictvo muselo reagovat na to, co přišlo z jednotlivých krajů. Řada krajských organizací vyzvala předsednictvo k jednání, některé dokonce k velmi razantnímu,“ vysvětluje krok místopředseda hnutí a předseda stínové vlády Karel Havlíček.

„Byla to třeba ústecká nebo středočeská organizace, ty byly nejrazantnější, ale bylo jich více,“ píše se dál ve Havlíčkově vyjádření, které hnutí ANO zaslalo Deníku, ale podle něhož však přímo moravskoslezská organizace hlavy rebelů nežádala.

Že by se o něčem takovém jednalo, se přitom Havlíček novinářům tehdy slovem nezmínil. „Ocenili jsme, že pan hejtman Vondrák sám vznesl návrh na rezignaci, ostatní to vzali na vědomí, dále jsme proto diskutovali spíše záležitosti kampaně a dalších věcí a budeme v tom pokračovat,“ komentoval Havlíček průběh jednání.

VIDEO: Ivo Vondrák skončil jako místopředseda ANO, rozhodl se sám

Předmětné dokumenty podle svých mediálních vyjádření obdrželi všichni tři rebelové. Primátor Macura, vědět, co se chystá, by se údajně nechal raději teatrálně vyloučit, než aby vystoupil, Zuzana Bajgarová tuto možnost nyní zvažuje, hejtman Ivo Vondrák rovněž, pokud se z toho stane fraška.

Rozhodnou v týdnu

„Je jasné, že nikdo neměl odvahu říct mi to do očí, proto to udělali takto narychlo a potají,“ vrátil se nyní Vondrák pro Deník k osudovému dění 8. února na pražském Chodově v sídle hnutí, které Deník na místě monitoroval. Vše má být podle hejtmana vyřízeno do 14 dnů od odeslání výzev k vyloučení, tedy do 24. února.

„Vnímám v čelních pozic hnutí obavu, že kdybych zůstal členem, budou to někteří vnímat jako případné ohrožení, a tím myslím jmenovitě paní Schillerovou a pana Havlíčka, proto ta rychlost,“ myslí si Vondrák, podle něhož předsednictvo jeho názorům nenaslouchalo a posléze už v diskuzi ztratil víru.

Hejtman Vondrák pro Deník: Panu předsedovi Babišovi už nechci do ničeho mluvit

Nátlak cítí i přímo ostravská buňka ANO. „Situace je taková, že na naše členy je vyvíjen hrozný nátlak," uvedla pro ČTK už ve čtvrtek předsedkyně zastupitelského klubu ANO v Ostravě Kateřina Šebestová poté, co si zastupitelé interně odhlasovali primátorovi podporu v poměru 11 ku 7 s tím, že tři členové z jednadvaceti nebyli jednání přítomni. Hnutí ANO čeká zlomový týden.