Marián Bavlšík, majitel známé plzeňské pivnice v centru Ostravy, po bezmála čtvrt roce zachraňuje pošramocenou pověst svého podniku. Deníku zaslal své oficiální vyjádření k průšvihům s úpravou zkaženého masa a skladováním plesnivého pečiva, které se v restauraci udály v dubnu, potažmo červnu letošního roku.

„Tímto se omlouvám všem za pochybení, ke kterému v naší restauraci došlo. Všem pravidelným i příležitostným zákazníkům bych se chtěl za vzniklou situaci omluvit a ubezpečit je svým slovem a svým jménem, že není důvod se návštěvy v naší restauraci obávat,“ stojí ve stanovisku, které však majitel s podivem vydal až téměř tři měsíce poté, co vše „prasklo“. Výše uvedenou citací však omluvy v prohlášení končí (celé znění prohlášení naleznete na konci článku).

Klidné spaní však Marián Bavlšík nemůže mít ani nyní. Nejenže mu u soudu k šesti měsícům vězení s podmíněným odkladem na dobu 16 měsíců potrestali kuchaře za veřejné ohrožování zdraví závadnými potravinami a zakázali mu vykonávat kuchařské řemeslo na 14 měsíců.

Nejenže jeho podnik čelí několikamilionové pokutě ve správním řízení. Ostravou se navíc šíří zvěsti, že v ohrožení je i nájemní smlouva jeho podniku s Biskupstvím ostravsko-opavským, kterému budova v centru Ostravy patří.

„Máme uzavřen platný smluvní vztah, pro jehož ukončení neexistuje v současnosti relevantní právní důvod,“ popřel povídačky mluvčí diecéze Pavel Siuda, podle něhož jsou nedávné hygienické delikty předmětem řešení pouze mezi dozorujícími státními orgány a provozovatelem provozovny.

Obdobně se k věci staví i Plzeňský Prazdroj, který do restaurace dodává pivo a na podzim „k Radovi“ s velkou slávou jezdí i narážet sud. Nedávná situace jej nechává klidným.

„Podle našich zjištění nedošlo v ostravské Pivnici U Rady k žádným pochybením v péči o pivo ani čistotě pivního vedení. Proto v dodávkách piva do této provozovny budeme pokračovat i nadále,“ sdělil za Plzeňský Prazdroj Deníku Zdeněk Kovář.

„Situaci ale nadále sledujeme a budeme pokračovat v pravidelných kontrolách, které se zaměřují na správné uskladnění piva, čistotu pivního vedení i výslednou chuť piva.“

Problémy U Rady začaly v dubnu na základě usvědčujících důkazů jednoho ze zaměstnanců. V průběhu dvou dubnových dnů podle nich upekl kuchař asi 12 kilogramů uzených žeber ze zkaženého masa, na němž se nacházela bílá plíseň, kterou očistil. Prodáno bylo osmnáct porcí.

Podle svědectví na policii nešlo o ojedinělý případ, kdy se U Rady takové maso zpracovávalo. Když pak navíc v červnu dorazili do restaurace kontroloři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, zkažené maso bylo v kuchyni znovu. Připravuje se proto správní řízení, v němž podniku hrozí až několikamilionová pokuta.

K TÉMATU

Prohlášení provozovatele restaurace U Rady Mariána Bavlšíka



"Chtěl bych se vyjádřit k článkům a informacím týkajících se restaurace U Rady, kterou provozuji již sedmým rokem. Již nějakou dobu probíhají tiskem různé informace a já bych rád vše vysvětlil.



V restauraci došlo k vážnému pochybení, za které byl odsouzen přímo zaměstnanec. Jako vedoucí nemohu být v restauraci každý den a každou hodinu, jsem odkázán na nutnost důvěřovat svým zaměstnancům.



Udání podal jiný zaměstnanec, který si cíleně vše nafotil a nahrál. Namísto toho, aby v první řadě informoval mě jako svého zaměstnavatele a provozovatele, předal veškeré podklady svému strýci a podal trestní oznámení. Mi nic neřekl a ukončil pracovní poměr okamžitě dohodou se slovy, že ještě uvidím.



Očekávám od všech svých zaměstnanců především, že svou práci budou odvádět dle svého nejlepšího svědomí v souladu s hygienickými normami a předpisy a o případných nedostatcích mě včas budou informovat. Samozřejmě i mou povinnosti je vše si řádně kontrolovat a zjišťovat. Tímto se omlouvám všem za pochybení, ke kterému v naší restauraci došlo.



Na základě všech skutečností a následných kontrol jsme provedli následující opatření:

• Výměna personálu v kuchyni

• Provádění denní kontroly potravin



Chceme, aby již k podobným pochybením nedošlo. K provedeným kontrolám se nemohu vyjádřit, neboť jejich výsledek ještě nemám. Fotografie vypadají daleko hrůzněji než skutečnost. Jedná se o lajdáckost a nedůslednost mých zaměstnanců. Samozřejmě jsem z toho vyvodil důsledky a doufám, že o tom svědčí následné kontroly, které u nás proběhly.



Pokud vím, nebylo žádné další nebo systémové pochybení zjištěno a restaurace může být bez jakýchkoliv omezení provozována dále. Všem pravidelným i příležitostným zákazníkům bych se chtěl za vzniklou situaci omluvit a ubezpečit je svým slovem a svým jménem, že není důvod se návštěvy v naší restauraci obávat. Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat, abyste sami mohli přesvědčit o provedených opatřeních."



Marián Bavlšík



KOMENTÁŘ PETRA JIŘÍČKA

Omluva, která není omluvou



Čert aby se v něm vyznal. Když v červnu vtrhli do restaurace U Rady kontroloři a následně si skandálu s podávaným plesnivým masem všimla média, bránil tehdy majitel Marián Bavlšík všemožně svůj tým a vinu bral na sebe. Už tehdy přitom – na rozdíl od veřejnosti – věděl, že zdaleka nejde o první průšvih.



Problém nezmizel, naopak vygradoval po odsouzení kuchaře. Už v dubnu se totiž v podniku děly obdobné praktiky opakovaně.



Až komická jsou v této souvislosti majitelova nynější vyjádření a nepřímo popření jakékoliv viny: „Jako vedoucí nemohu být v restauraci každý den a musím důvěřovat svým zaměstnancům.“ Za problémy nese plnou zodpovědnost majitel.



„Udání podal jiný zaměstnanec, který si vše zdokumentoval. Místo aby v první řadě informoval mě, podal trestní oznámení.“ Zákazníky přeci nezajímá, jaký byl impuls, a nynější zpověď má být spíše omluvou než výmluvou. Nehledě na to, že kdyby se situace odehrála podle přání Mariána Bavlšíka, zkažené maso by se U Rady zpracovávalo možná ještě dodnes. Jde o množství spotřebovaného masa více kuchaři, či majiteli?



„Provedli jsme opatření v podobě výměny personálu v kuchyni a provádění denní kontroly potravin.“ Neměla by to druhé být běžná praxe?



„Fotografie vypadají daleko hrůzněji než skutečnost.“ To už tady snad bylo u sochy nebohé Věry Špinarové.



„Jedná se o lajdáckost a nedůslednost mých zaměstnanců.“ Co takhle postavit se problému čelem?



Na celé věci rovněž zaráží skutečnost, že pověst si podnik pošramotil už na začátku léta a majitel má potřebu jakési polovičaté omluvy na jeho konci. Tak alespoň, že se ve své výmluvné omluvě skutečně omluvil.