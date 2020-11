Facebookový přísěpvek opozičního zastupitele hlavního města a místostarosty Prahy 11, sdílelo dokonce vládní hnutí ANO s až familiérním popiskem: „Náš Ondřej Prokop vám chce něco říct.“

První „zrníčko“ této poněkud bizarní kauzy zveřejnil v pondělním vydání na dvou stranách bulvární deník Blesk. Právě Prokop list sdílel na sociálních sítích.

„Kávovar za 100 tisíc? Rozhazování z peněz daňových poplatníků na pražském magistrátě nebere konce. Opravdu potřebuje Zdeněk Hřib popíjet kávu z tak drahého designového kávovaru? My například na radnici městské části Praha 11 začínáme dokonce využívat výhodné nabídky od dodavatele, který vám jednodušší typ kávovaru propůjčí zdarma za pravidelný odběr kávy. Je to od pana primátora, zvlášť v této těžké době, velmi špatný krok symbolizující hloupé papalášství,“ komentoval politik.

Prostřednictvím své facebookové stránky se přidala rovněž Alexandra Udženija, předsedkyně zastupitelského klubu ODS. Podle ní pokračuje v Praze „pirátské pokrytectví“.

„Všichni máme na paměti, jak nás Piráti školili o tom, jak se má šetřit a jak transparentně a zodpovedně se má chovat k veřejným penězům. Ale to jsou jen prázdná slova do chvíle, než se dostanou k moci a ukáží své opravdové já. Pak se začne papalášství a pokrytectví ukazovat v plné nahotě,“ míní Udženija.

Šéfka zastupitelů ODS: Měl by se stydět!

Dále zmiňuje, že koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) schválila například zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu, plánuje zdražovat jízdné v městské hromadné dopravě, protože chybí peníze v rozpočtu. A jízlivě připomněla rozsáhlý tým Hřibových poradců „za půl milionu měsíčně“. Drahý kávovar je podle Uždenije „třešnička na dortu“.

„Že by primátor Hřib šetřil sám na sobě, to ho ani nenapadne! Měl by se stydět!“ dodala rozhořčeně šéfka klubu občanských demokratů na závěr příspěvku. Blesk cituje v článku, který začíná vtipnou slovní hříčkou „Pražané melou z posledního, ale Hřib má kávovar za 100 tisíc“, také předsedu krajské organizace ODS Tomáše Portlíka. Pochyby a nespokojenost vyjádřil rovněž koaliční partner Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Primátor Hřib v tiskovém prohlášení prostřednictvím webu Pirátské strany uvedl, že kávovar nakupoval odbor služeb magistrátu na základě vlastního rozhodnutí. On spotřebič prý nepoptával. Podle Hřiba navíc výbava magistrátního odboru služeb je určena nejen pro potřeby primátorské kanceláře, ale může se objevit také v jednacích místnostech.

Hřib potrestal úředníci

De facto tak pražský primátor „přelil“ vinu na úředníky, byť ve zveřejněné poptávce se píše, že kávovar Jura Giga 6 s filtrem Claris je pro potřeby kanceláře primátora hlavního města. V tomto případě lze v souladu s opozičními stranami polemizovat, zda jde o férové jednání.

Odbor služeb řešil nákup na základě vlastního rozhodnutí. Jenže nákup kávovaru za takovou cenu nebyl namístě. V podobných případech objednávky bez poptávky z jiného odboru bude proto nově nutné schválení nákupu nadřízeným. Ředitelce odboru služeb bylo sníženo osobní hodnocení. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 10, 2020

„Kávu v práci prakticky nepiju, dělám si sám čaj, který jsem si dovezl z Tchaj-wanu. Kávovar jsem každopádně neobjednával ani nepožadoval. O zajištění tohoto vybavení se stará magistrátní odbor služeb. Požádal jsem ředitelku úřadu (odbor služeb vede Iveta Pekárková – pozn. red.), aby nákup kávovaru prověřila. V případě zjištěného pochybení, které by se týkalo nehospodárného využití veřejných prostředků, očekávám vyvození odpovídajících personálních důsledků,” prohlásil Zdeněk Hřib.

Hřib v úterý v odpovědi novináři Marku Švehlovi na sociální síti oznámil, že Pekárková pochybila, protože nákup kávovaru za takovou cenu nebyl namístě a že příště budou podobné objednávky bez poptávky podléhat schválení nadřízeným.

Magistrátu šéfuje už dva roky pověřená zástupkyně ředitele Zdena Javornická. Praha nemůže najít ve výběrovém řízení vhodného kandidát poté, co Martinu Děvěrovou (s vazbami na ČSSD) vyhodila exprimátorka Adriana Krnáčová (ANO), která o funkci rovněž usilovala. I za neschopnost výběru Hřib a spol. čelili kritice.

Zastupitel za ANO: Z Krnáčové si vezměte příklad

Krnáčovou ostatně v následné „vroucí“ diskuzi zmínil zastupitel Prokop, který našel a zveřejnil starší fotografii zařízení, které pro přípravu kávy používala bývalá primátorka za hnutí ANO. „Z té byste si, pane kolego, měl vzít příklad!“ vzkázal Hřibovi a dodal, že se jedná o kávovar CitiZ značky Nespresso, který se prodává za cenu do pěti tisíc korun.

Smlouvy

Podle Hlídače státu objednal magistrát hlavního města Prahy v posledních třech letech prostřednictvím pěti smluv nádobí a vybavení kuchyně v budově primátorské rezidence i na Nové radnici od firmy MB-Sving za celkem 388 488 korun.

Prokopovi však jeden z uživatelů v komentáři připomněl, že v říjnu 2016 magistrátní odbor služeb objednával kancelářskou techniku pro „PRM kuchyňka“. Součástí objednávky za zhruba 80 tisíc korun byl právě i kávovar. „To je úplně jiná objednávka, úplně jiného kavovaru s jinou cenou a pro jiné účely,“ odpověděl člen hnutí premiéra Andreje Babiše.

Mimochodem – zmiňovaná „kuchyňka“ se stala díky výroku Adriany Krnáčové legendárním symbolem magistrátní politiky. Podle exprimátorky se právě tam – bez mikrofonů, a tedy bez možnosti kontroly veřejností – konaly „tajné“ schůzky pražských radních a domlouvaly se tam nevýhodné „kšefty“.

I přes tuto bizarní vzpomínku současný případ působí opravdu jako „silné kafe“. Na druhou stranu opoziční ODS a ANO kritiku směrem k vládnoucí koalici v čele s Hřibem stupňují. Primátora vyzývají k rezignaci. A nejspíš doufají, že si třeba tento „šálek hořkosti“ někdy vypije až do dna…