Mladá maminka bojuje s rakovinou prsu. Každá nemoc přináší poselství, říká

Když maminka čtyřletého Toníčka a třináctiletého Vojty, paní Kateřina z Ledců u Plzně, začátkem letošního roku vyrazila na hory, ani ve snu by ji nenapadlo, že právě na dovolené odhalí zdravotní problém, který jí velmi výrazně zasáhne do života. Už je to půl roku, co prochází léčbou rakoviny prsu.

Oporou jsou paní Kateřině z Plzeňska, které byla diagnostikována rakovina prsu, její blízcí | Foto: se souhlasem rodiny