Řeč je o bicyklu uzamčeném ve stojanu před vlakovým nádražím v Ostravě-Přívoze. „Zaregistroval jsem ho už na podzim, ale klidně tu může být i déle,“ uvedl Jaroslav Adámek, který vlakem cestuje přibližně jednou za měsíc. „Pokaždé, když přijedu do Ostravy, tak si říkám, zda tam ještě bude,“ dodal Adámek.

Deník se obrátil na městskou i státní policii, kontaktoval ostrahu i některé nádražní prodejce. Nejúspěšnější byl nakonec u ženy na vozíčku, která prakticky denně bez ohledu na počasí pobývá před železniční stanicí.

Výrobní číslo

Jelikož je bicykl řádně uzamčený a nefiguruje v seznamu kradených věcí, není důvod k jeho zajištění. „Předmětné jízdní kolo nemůžeme považovat za věc opuštěnou či odloženou, a to z důvodu jeho uzamčení. Chybí zde vůle vlastníka věc opustit,“ vysvětlil mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů s tím, že strážníci chtěli zkontrolovat výrobní číslo.

„Hlídce se na místě nepodařilo zjistit sériové číslo tohoto kola. Vypadá to, že se ho někdo v minulosti snažil zbroušením znehodnotit,“ dodal Machů. Strážníci pak prověřovali, zda kolo dle popisu a barvy nefiguruje v databázi kradených bicyklů. „V naší databázi není,“ konstatoval mluvčí.

Do pátrání se zapojil i okrskář městské policie mající daný rajón na starost. Vybavil si, že před časem řešil přestupek s mužem, který měl podobné kolo. „Jenže se ukázalo, že uzamčené kolo není jeho,“ uvedl okrskář.

Kamery, policie

Místo, kde se bicykl nachází, je pod dohledem kamerového systému. Stojí přímo před okny policejního železničního oddělení a denně kolem něj několikrát procházejí i členové nádražní ostrahy. „Víme o tom kolu, ale majitele neznáme,“ řekl Deníku jeden z příslušníků bezpečnostní agentury, který očekává, že bicykl někdo dříve či později rozebere. „Myslím si, že je to jen otázka času,“ prohlásil. O kole nic nevěděli oslovení prodejci v nádražní budově, případem se nezabývá ani Policie ČR.

Tajemný muž

Bližší informace o možném majiteli i době, po kterou se bicykl ve stojanu nachází, Deník nakonec získal od ženy na invalidním vozíčku, kterou je možno prakticky denně spatřit před vlakovým nádražím. „Na toho muže si vzpomínám. Byl vyšší, měl světlé dlouhé vlasy svázané vzadu do culíku. Už nevím přesně, kdy to kolo zamkl, ale klidně to může být už rok. Vrátil se po zhruba třech měsících a strašně nadával, že mu někdo propíchl nebo vypustil zadní kolo. Odešel a pak už se neobjevil,“ uvedla žena a dodala: „Je to hodně zvláštní, až záhadné. Chtěla bych vědět, co je to za člověka, kde po celou dobu byl a kde se nachází nyní.“