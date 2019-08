Ještě na přelomu tisíciletí byste na Masarykově náměstí v centru Ostravy napočítali minimálně pět obchůdků se školními a kancelářskými potřebami. Nyní zbyl jen jeden, který od roku 1994 vede Zdeněk Mikeska. Na exkluzivním místě v Zámecké ulici nabízí široký sortiment, který jinde nenajdete.

„Zlaté časy byly na přelomu tisíciletí. Nyní se doba hodně změnila a lidé chodí dětem do škol kupovat sešity do supermarketů. To, že školní potřeby začaly prodávat i obchodní řetězce, nám pochopitelně ublížilo, ale taková je prostě doba,“ říká smířeně Mikeska.