Bývalá cihelna ve Stojčíně na Pelhřimovsku je na prodej. Areál, který v minulosti nechvalně proslul jako sklad lihové mafie, teď Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí za téměř patnáct a půl milionu korun.

Areál bývalé cihelny ve Stojčíně je plný odpadu | Foto: Deník/Roman Martínek

„Kdyby ho koupil někdo, kdo ho dá do pořádku a bude v něm provozovat něco smysluplného, bylo by to skvělé,“ reagoval starosta Stojčína Jiří Peltan.