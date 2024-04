Protože je na Slovácku dlouholetá tradice letecké výroby, směřoval jeden z dotazů při debatě v Uherském Hradišti na první setkání Petra Pavla s letadlem. „Poprvé jsem letěl ve 14 letech letadlem An- 2,“ odpověděl prezident a přidal k dobru historku o seskoku s padákem.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Před prvním seskokem absolvují vojáci teorii, lékařské prohlídky, trenažery. „Ale když se letadlo vznese do vzduchu a vy ve čtyřech stovkách koukáte do otevřené díry a máte jít ven. Tak to je okamžik pravdy a ne každý ho dokáže dokáže zvládnout s grácií,“ popisoval prezident.

Jeden z jeho vojáků v Prostějově prošel výcvikem úplně hladce. Všechno suverénně zvládal, ale v okamžiku, kdy se dostal k seskoku z letadla a stál před dírou, tak se chytil jako záchodový pavouk okraje dveří.

„Nemohli jsme ho dostat ven, přestože byl tenoučký šlacháč. Uvědomili jsme si, že čím déle s ním budeme v těch dveřích bojovat, tím delší kus potom budeme šlapat na to letiště s padáky v náručí. Takže to v nás vzbudilo jistou neohleduplnost k jeho strachu a pomohli jsme mu ven,“ dodal Petr Pavel.

Minuta hrůzy

Voják byl v takovém transu, že celou minutu hrůzy úplně vytěsnil. Po bezpečném dopadu na zem jen konstatoval, že seskok nebyl tak hrozný, jak ho čekal. „Prostě asi minutu úplně vymazal z paměti. Ale pak v těch dalších skocích už to bylo o něco lepší,“ uzavřel Pavel s úsměvem.