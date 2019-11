O zdvihadle lodí:

Na Orlíku je v provozu od roku 1961. Dráha je dlouhá 277 metrů, výtah překonává 70 výškových metrů.

Podle mluvčího Povodí Vltavy může letos klesnout hladina až pod tuto úroveň. „Takto sníženou hladinu bude nutné udržovat do dubna roku 2020. V tomto termínu se uskuteční práce spojené s prodloužením kolejové dráhy lodního výtahu o 12 metrů do délky a o 3 metry do hloubky a se sanací betonů na návodní straně,“ vysvětlil Hugo Roldán.

Termín pro dokončení celé modernizace je duben 2022. Po celou dobu budou práce prováděny mimo plavební sezonu. K omezení provozu lodního výtahu v plavební sezoně by tedy dojít nemělo.