„Vážení přátelé Keltského telegrafu, čerti a čertice! I do naší letité akce zasáhl aktuální postrach zvaný koronavirus. S respektem k posledním opatřením vlády jsme se rozhodli zrušit letošní Keltský telegraf v podobě, jak jste jej dosud znali. Na většině míst bývala totiž účast větší než aktuální povolená třicítková hranice počtu účastníků na veřejných akcích,“ říká ve svém prohlášení vrchní čert akce Vlastimil Hela.

Zároveň ale předkládá následující návrh, tedy podle něj spíše pokornou prosbu. „Propojme se 21. března v 19.30 hodin pouze myšlenkou, ať už budete na svém kopci, kam asi někteří z vás zamíříte nebo budete vy i další obvyklí účastníci na kterémkoliv jiném místě v přírodě. Můžete to podpořit světlem ohně nebo nehlučnou světlicí. A poprosme Matku Zemi i všechny bytosti o odpuštění a vyšleme prosbu ostatním lidem k pokoře, úctě a skromnosti.,“ nabádá Vlastimil Hela.

"Upálíme virus"

Jeho „čertí čeládka“ si bere už tuto výzvu za svou. „Letos jsme si Telegraf chtěli užít s partou kamarádů. Respektujeme ale vyhlášení nouzového stavu i prohlášení vrchního čerta a pojmeme to jen symbolicky. Na loučce před domem si rozděláme ohýnek jen coby malá čtyřčlenná rodinka. Poprosíme Matku Zemi, aby se nad námi smilovala a pomyslně „upálíme“ virus,“ svěřil se čert Karel z Plumlova v Olomouckém kraji.

Letošní Keltský telegraf před svým zrušením směřoval k rekordnímu počtu stanovišť, kde se měly „světelné orgie“ odehrát. „Počítadlo se zastavilo na čísle 222 přihlášených míst. Těšili jsme se na magický večer. Uplynulých deset ročníků prokázalo Vaši odvahu i duchovní vyzrálost a jsem přesvědčený, že jeden každý ročník Keltského telegrafu, jedno každé stanoviště i jeden každý čert svým způsobem prospěli nejenom naší planetě a druhým lidem. Prostě, že magie fungovala,“ říká s přesvědčením vrchní čert Vlastimil Hela.

Možná na podzim

A jak to bude s Keltským telegrafem dál? Zvažujeme pro letošek přesunutí na podzimní termín, pokud nám budou bohové nakloněni a bude to mít hlubší smysl. Ale to je prozatím jenom úvaha,“ doplnil na závěr vrchní čert.

Text celého prohlášení vrchního čerta Vlastimila Hely najdete na: www.keltskytelegraf.cz/zruseni-kt-2020