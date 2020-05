Pokud turisté využívají pro rezervaci pobytu platformu Booking.cz a hledají ubytování v Krušných horách, nejčastěji se jim objeví poznámka, která upozorňuje na poslední volné pokoje. Zájem je hlavně o apartmány pro více lidí. Ubývají ale i pokoje ve wellness hotelích. „Mohu potvrdit, že v posledních dnech poptávka stoupá. Vyprodáno na prázdniny ještě nemáme, ale plní se to rychle,“ popisuje Daniel Balmar, manažer wellness hotelu Pytloun v obci Místo. Hosté sem kromě krásné přírody Krušných hor míří za relaxací ve vířivce a saunách.

Lákají ale i kempy a ubytování v chatkách. Plno na prázdniny mají v kempu na Červeném Hrádku. Změnou turismu v důsledku pandemie to ale není, narváno bývalo pravidelně i v letech minulých. „Poptávka je každý rok. Spíš bych řekl, že letos trochu klesla,“ myslí si provozní Karel Matějka.

V květnu už obvykle bylo možné spatřit na Kamencovém jezeře v Chomutově první nizozemské karavany. Turisté ze země větrných mlýnů zdejší kemp navštěvují desítky let v hojné míře. Pokud se hranice otevřou, karavanová místa by na ně, stejně jako další zahraniční turisty, mohla počkat. Pohodlnější ubytování ale musí oželet. „Chatičky už máme na prázdniny vyprodané,“ říká Věra Fryčová, ředitelka chomutovského zooparku, pod který areál jezera spadá.

„Na cizincích to nestojí“

Ani uzavřené hranice však pro Kamencové jezero nepředstavují hrozbu. „Jen na cizincích to nestojí, nezkrachujeme bez nich. Navíc věřím, že lidé budou solidární a tuzemský turismus budou chtít podpořit,“ připomíná Fryčová.

Zájem je i o neoplocený Kemp – tábořiště Matylda v Mostě, kde jsou místa pro stany a elektropřípojky pro karavany. Lidé z tuzemska už bombardují správce dotazy, kdy se městské tábořiště u jezera Matylda otevře. V pondělí 25. května to zřejmě nebude, protože se bude dokončovat stavba nového sociální zařízení s recepcí. Místa se předem nerezervují, takže počet budoucích hostů se dá těžko odhadnout, ale zatím panuje optimismus. „Návštěvnost se každým rokem zvyšuje,“ připomíná správce Antonín Laco.

Tábořiště u jezera Matylda by měli letos využívat hlavně výletníci z Ústeckého kraje či z Prahy. Počet ubytovaných cizinců bude záležet na fungování sousedního autodromu, který kvůli pandemii přesouvá závody na podzim. „Zásadní pro nás bude otevření hranic, aby k nám mohli na testy jezdit klienti z Německa,“ uvedl šéf autodromu Josef Zajíček. Proslulý závod tahačů se má jet 28. až 30. srpna, kdy kemp bývá plný. V červnu ale přijde o táborníky ze závodu dračích lodí, které nebudou.

Jediný kemp v okrese Louny, v Peruci, je během letních prázdnin obsazen převážně dětskými tábory. „Jejich pořadatelé si od nás kemp pronajímají na celé týdny. Jak to bude letos, zatím nevíme,“ podotýká perucký starosta Radomír Bláha. K individuální rekreaci kemp slouží na začátku a konci léta, zájemci se mohou ubytovat v chatkách a na pokojích hlavní budovy. Letos se kvůli koronaviru kemp otevře se zpožděním – v červnu. „Že by ale lidé místo do zahraničí ve větší míře jezdili k nám do kempu do Peruce, nečekáme,“ dodává starosta.

V posledním týdnu v květnu otevře kemp v Oseku na Teplicku. Už nyní tam ale mají první hosty. V soukromém karavanu, který tam stojí po celou sezonu. „Mají vlastní sociální zázemí a jsou od dalšího prostoru oddělení,“ říká recepční Kateřina Houšková. Pro letošní sezonu očekává úpadek hostů ze zahraničí, zejména z Holandska, což je tradiční země, odkud klienti přijíždějí do karavanů. Naopak jsou v Oseku připravení přivítat českou klientelu. Cestovní kanceláře se ale zatím ve větší míře o termíny nezajímaly. „Rezervace na prázdniny mám už ze začátku roku a stále platí. Dost termínů na léto je tak obsazených,“ doplňuje pracovnice ubytovacího areálu, který patří pod město Osek. Ceník zůstal stejný jako v loňském roce.