„Vedla jsem několik týmů, které pod mým vedením tvořily podporu IT systémů. Jenže jsem měla jasnou představu, že chci založit rodinu a zároveň jsem chtěla mít více svobody. Finanční základ mi poskytly překlady a vypadalo to, že se rozjedou i keramické kurzy,“ popisuje Bachová.

Žádné Barbie od Mattela. Žena z Karviné šije krásné šaty historickým panenkám

V oblasti keramiky se dovzdělala, což znamenalo absolvování několika kurzů, a získala několik osvědčení o zdatnosti práce s keramickým materiálem. Jenže to byl jen začátek.

Po nákupu nemovitosti a zařízení dílny bylo nutno začít pracovat v mnoha oborech najednou. Od znalosti práce a vystupování na sociálních sítích přes získávání zakázek a studentů až po konečnou práci s lidmi. „Samotný kurz, kdy učíte lidi, kteří se pod vaším vedením sami chtějí posunout dál, už je jen bonus,“ komentuje nejhezčí část podnikání.

Covid a válka

Jakmile přišla pandemie covidu, všechny plány vzaly za své. Nikdo nevěděl, co se smí a co ne. Jeden zákaz stíhal druhý, v nejextrémnější podobě byly zakázány nejen návštěvy veřejných akcí, ale dokonce volný pohyb venku po „policejní hodině“. V takové atmosféře nebylo možné plánovat pořádaní akcí pro lidi. „Zároveň ale tady v dílně platím normální komerční nájem. V době covidu nebyly ani zakázky z jazykových překladů, takže finanční zásoby se tenčily,“ líčí těžké časy Bachová.

Když nejhorší covidová omezení pominula, přišla válka a spolu s ní prudký vzestup cen energií. Elektrická pec něco spotřebuje, vytočené polotovary je potřeba usušit a k tomu je nutno připočíst celou řadu dalších „energetických“ nákladů. Na druhou stranu se díky sociálním sítím začaly na kurzy hlásit noví a noví účastníci. Dílna, kde probíhají kurzy výroby nebo malování na keramiku, je původně kolaudována jako internetová kavárna, takže má i sociální zázemí.

Končím! Vedoucí malého obchůdku v Olomouci „vysál“ Lidl zákazníky, souboj vzdala

„Nejhorší není byrokracie, ale náklady na lidi. Být na volné noze je mnohem jednodušší než mít zaměstnance. Ty odvody státu vás totiž neuvěřitelným způsobem vysávají,“ říká Bachová na téma rizik v začátcích podnikání. Podle ní je to stále i po dvou letech pohyb na hraně.

Pracuje pro ni Veronika Pražáková, která je její jedinou zaměstnankyní. „Teď jsem v dílně zaměstnaná, ale i já jsem musela přijít s pomocí. Abychom to nemuseli zavřít, pracovala jsem dva měsíce zdarma,“ tvrdí. Právě zpracovává zakázku 600 misek, které si klient vyžádal. Musí přesně sedět do konkrétních stojánků. „Samotné kurzy by nás neuživily, například já sama jsem si už dva roky nevyplatila plat,“ uvádí keramička Bachová s tím, že využívá úspor a přivýdělku z překládání. Podle ní samotné nadšení nestačí, je potřeba mít plán a nehrnout se do všeho bezhlavě.

Jak se prosadit

Původní plán počítal se dvěma roky na rozjetí kurzů, jenže to byly právě ony dva covidové roky. Naštěstí se ukazuje, že i za současné situace se dá rozjet byznys zaměřený na volnočasové aktivity.

„Spousta lidí přijede z dálky, z Liberce, Jablonce, Prahy. Užijí si výrobu a jsou nadšení z toho, jak jim něco vyroste pod rukama. Jsou lidé, kteří jsou si vědomi toho, že čas investovaný do zážitků a do nich samotných se jim vrátí v duševním zdraví. Doba sama o sobě je dost stresující a lidé si rádi odpočinou u něčeho tvořivého,“ uzavírá Alena Bachová.

Zdroj: Deník/Topi PigulaNení hlína jako hlína



Pod slovem hlína si většina lidí představí část půdy, v níž koření rostliny. Keramická hlína je ale speciální materiál s vysokým podílem jílu, který zajišťuje hmotě vysokou plasticitu. Navíc je velké množství konkrétních typů. Liší se barvou, množstvím ostřiva, lokalitou, kde se těží, i konkrétním chemickým složením. Pokud se jedná o sériovou výrobu, musí být typ hlíny i její barva stejný. Pro správný výběr hlíny je potřeba vědět, jaký typ výrobku se z něj stane (tenkostěnný šálek nebo hrubá amfora) či zdali půjde do pece k výpalu. Během něj dochází ke smršťování, což je důležité zejména při výrobě dekorativní keramiky. Další parametr, který je u keramické hlíny uvedený a který musí keramik zohlednit, je množství šamotu v hlíně. Ten totiž mění její technické parametry.