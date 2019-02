Na čtyři desítky navrtaných nádrží během pár týdnů. Taková je bilance zlodějů benzinu či nafty od začátku roku na Prostějovsku. Naftoví upíři tam řádí ve velkém, policie to prý nebere na lehkou váhu.

„Jednotlivé případy jsou dosud ve fázi prověřování. S ohledem na četnost případů věc vnímáme jako závažnou a tomu také odpovídá úsilí, se kterým prověřování probíhá,“ nechal se slyšet policejní mluvčí František Kořínek.

Jsou to zmetci, říká automechanik

Že oprava auta po náletu upíru není zrovna levnou záležitostí potvrzuje i automechanik Zbyněk Sotorník z autoopravny Sobra v Prostějově.



„Cena nové nádrže se pohybuje podle typu auta zhruba od pěti do desíti tisíc, k tomu si přičtěte za práci v rozmezí od patnácti stovek do tří tisíců. Nejde tak zrovna o malou částku," vypočítal Sotorník.

Ani on nešetří na adresu pachatelů silnými slovy. „Jsou to zmetci, lehnou pod auto, levnou vrtačkou udělají díru, do bandasky chytí pár litrů a zbytek nechají vytéct. Jejich počínání prostě nechápu,“ okomentoval Zbyněk Sotorník.



Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, policisté zaznamenali od začátku roku 36 případů odcizení pohonných hmot tímto způsobem.



Do vězení až na dva roky Případný postih pachatelů podle něj přímo souvisí s právní kvalifikací. „V současnosti se jedná o podezření z přečinu krádež, za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. V budoucnu však s ohledem na způsobenou škodu není vyloučeno ani zpřísnění kvalifikace a tím i výše trestu," uvedl mluvčí Kořínek s tím, že bránit se proti počínání upírů mohou řidiči jen stěží.



„Vzhledem k tomu, že ne všechna auta mohou lidé parkovat v garážích či na hlídaných parkovištích, se takovému jednání s jistotou ubránit nejde. Vždycky je samozřejmě lepší vozidlo zaparkovat na dobře osvětleném či přehledném místě, nejlépe s přímým výhledem z oken domu či bytu. Ale to nejde vždy a ani to nezaručí, že ke krádeži nedojde. Proto jednou z mála možností je apel k občanům, aby nebyli lhostejní, všímali si svého okolí a jakýkoli podezřelý pohyb kolem zaparkovaných vozidel hlásili policistům. Zejména v noční době," vyzývá na závěr mluvčí František Kořínek.

Jeden z posledních případů zaznamenali policisté začátkem února v Čelechovicích na Hané a v Hrubčicích. Deníku se podařilo zkontaktovat jednu z obětí tohoto řádění Zbyňka Balaše z Kostelce na Hané a získat tak exkluzivní výpověď.Jeho příběh začal docela nevinně. Minulou středu večer odjel k přítelkyni do Čelechovic na Hané. Svého zeleného transportéra zaparkoval na ploše u vlakového nádraží. Ale ráno ho čekalo překvapení. Provrtaná palivová nádrž.„Ten, kdo to dělá je hovado. Přál bych mu, aby mu nádrž při vrtání explodovala pod rukama,“ nešetří ostrými slovy na adresu pachatele jednačtyřicetiletý Zbyněk Balaš.„Přestavte si, přijdete ráno k autu, vidíte všude špínu a kaluž nafty a hned víte kolik uhodilo. Sehnete se a opravdu, naftová nádrž je provrtaná. To je na zabití,“ popsal situaci Balaš s tím, že večer předtím tankoval plnou. Takže upír si mohl přijít až na 70 litrů. A navíc hned vedle byl vysátý další transporter.„Okamžitě jsem zalarmoval policii, ale i když jednoho dne třeba pachatele chytí, vzniklou škodu mi už nikdo nenahradí. A ta není malá. Vemte si servis, výměna nádrže a další související věci. Celková oprava vyjde v mém případě na částku kolem třiceti tisíc. A to kvůli „pár“ litrům nafty,“ líčí rozhořčeně Zbyněk Balaš.