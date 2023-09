Velkolepý Kittelův dům na Krásné zachránili v poslední chvíli. Jinak by spadl

Na začátku tisíciletí byl Kittelův dům na Krásné, části Pěnčína na Jablonecku, na spadnutí. Propadla se část střechy a roubení, do objektu zatékalo a vypadalo to, že se obří budova zhroutí. Dům byl schován v houští náletu a působil nevábně, až strašidelně. A to všechno přesto, že je zapsán na seznamu kulturních památek už od roku 1963. Ani to však nezabránilo jeho chátrání a devastaci. Dnes je situace úplně jiná, Kittelův dům je ozdobou okolí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zrekonstruovaný Kittelův dům | Foto: Deník/Jan Sedlák