Na začátku tisíciletí byl Kittelův dům na Krásné, části Pěnčína, na spadnutí. Propadla se část střechy a roubení, do objektu zatékalo a vypadalo to, že se obří budova zhroutí. Dům byl schován v houští náletu a působil nevábně, až strašidelně. A to všechno přesto, že je zapsán na seznamu kulturních památek už od roku 1963. Ani to však nezabránilo jeho chátrání a devastaci. Dnes je situace úplně jiná, Kittelův dům je ozdobou okolí.

Zrekonstruovaný Kittelův dům. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Novodobá historie Burku byla spletitá. Na počátku 90. letech minulého století dům získala obec jako historický majetek zpět od společnosti Metrostav, která chtěla mít z Kittelova domu rekreační středisko. Příběhy opuštěných budovZdroj: DeníkPo sametové revoluci ale podobné plány padly. Obec neměla viditelně chátrající dům ve své moci ani rok, když jej prodala společnosti Mondirex, která hodlala dům zrekonstruovat.

„Tehdy jsem v zastupitelstvu ještě nebyl, ale vím, že zájem vypadal seriózně, společnost představila vedení obce celý záměr. Ale už po několika měsících bylo jasné, že se celá věc měla řešit jinak. Firma se dostala do finančních potíží, majitel onemocněl,“ vzpomněl někdejší starosta obce Pěnčín a současný ředitel Kittelova muzea Richard Hübel.

I přes veškerou snahu památkářů i vedení obce objekt dále chátral. V roce 2003 dostal majitel několikasettisícovou pokutu za zanedbání památky. V listopadu téhož roku se po několikaletých soudních sporech nakonec Obecnímu úřadu v Pěnčíně podařilo získat Kittelův dům do své správy.

Dům ale byl už v kritickém stavu. Roubená konstrukce byla výrazně narušena hnilobou a biologickými škůdci, částečně také napadena houbou. Jižní obvodová stěna v horní části objektu zcela chyběla. Také dřevěné stropní konstrukce přízemí i patra a konstrukce krovu byly značně narušené. Deformace krovu byla způsobena pokleslou obvodovou konstrukcí. Většina podlah a omítek roubených stěn byla narušena nebo zcela chyběla, stejně jako truhlářské detaily.

Záchrana na poslední chvíli

Začala záchrana. „Nejdříve jsme střechu zabalili do obří modré celty, aby více nezatékalo. Primárně se musela řešit statika, takže byla patra vykůlována, aby držela. Protože kdyby se provalily klenby do sklepa, byl by asi úplný konec,“ popsal Hübel.

Rekonstrukce nakonec trvala dlouhých 15 let, každoročně podpořena Ministerstvem kultury ČR, Libereckým krajem a samotnou obcí Pěnčín. Možná by trvala ještě dnes, nebýt 24milionové dotace z projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa - Spojení kultury s přírodou. Stavba za ta léta spolkla celkem na 65 milionů korun. „Obec se do oprav domu pustila v roce 2004. Bylo to vyčerpávající a mnohdy velmi složité,“ poznamenal starosta Pěnčína Ivan Matějček.

O rekonstrukci se v posledních letech staral někdejší kastelán státního hradu Grabštejn Jan Sedlák. Podle něj celé Kittelovsko stojí na odkazu legendárního zakladatele. „Burk samotný, to je jen starý barák. A každý takový dům i hrad prostě musí mít příběh, nějakou historickou postavu. Frýdlant má Valdštejna, Krásná Kittela. Burk je ale i stavebně velice zajímavý, nic podobného neznám. Velikost je naprosto impozantní, zajímavý je i tvar střechy,“ připomněl Sedlák. Burk je dlouhý 28 metrů, široký 13,2 metru a vysoký 15 metrů. Impozantní stavba na malinké vesnici.

Do Burku se po rekonstrukci přestěhovalo Kittelovo muzeum, které bývalo v jednom z blízkých domků. Spolu s muzeem vzniklo v Burku infocentrum či reprezentativní zasedací místnost. Pořádají se tu workshopy a dílničky na různá témata. „Chceme, aby se Burk stal turistickým centrem obce, kde lidem ukážeme další turistické zajímavosti v okolí. Chceme tady turisty na chvíli zdržet,“ vysvětlil Ivan Matějček.

Faust Jizerských hor

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel žil na Krásné (tehdy Šumburk) v 18. století a jeho lékařské úspěchy byly tak pronikavé, až o něm kolovaly mezi lidmi pozoruhodné legendy. Třeba ta o kouzelné knize nebo o létajícím plášti. Ne nadarmo získal i přízviska jako ďábelský doktor či Faust Jizerských hor. Jisté je, že to nebyl jen lékař, ale i významný donátor, který v Krásné financoval jak stavbu kostela, tak školy i fary. A samozřejmě Burku.

V majetku rodiny Kittelů byl dům do roku 1817, kdy jej manžel Kittelovy vnučky prodal Franzi Römischovi, bratru majitele maloskalského panství. Römischové jej vlastnili do konce 80. let 19. století, poté se majitelé rychle střídali. Do roku 1974 sloužil objekt k nájemnímu bydlení.

Kittelův dům

Kde stojí: Krásná 10, Pěnčín

GPS lokace: 50.6944275N, 15.2154008E

Kdy a kým byl postaven: kolem poloviny 18. století jej nechal postavit doktor Jan Josef Antonín Eleazar Kittel

Kdy a jakou zažil největší slávu: v druhé polovině 18. století, kdy se sem sjížděli pacienti z širokého okolí. V roce 1779 se tu stavil i tehdejší císař Rakouska-Uherska Josef II. Další slávu dům zažívá od roku 2019, kdy byly prostory opět zpřístupněny a otevřeno bylo Kittelovo muzeum.

Proč chátral: chátral již za ČSSR, nejvíce však po sametové revoluci, kdy se dostal do soukromých rukou