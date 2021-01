Od pondělí 18. ledna se senioři mohou obracet i na telefonní linku 601 621 621, kde jim pracovnice kontaktního centra s registrací pomůžou. Linka bude k dispozici každý pracovní den mezi 8 a 15 hodinou.

Centrální rezervační systém pro zájemce o očkování proti covid-19 byl spuštěn v pátek 15. ledna. Vstup do portálu je dostupný na internetových adresách crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Jako první se mohou registrovat jen lidé starší osmdesáti let. Zájemci se mohou zapsat do databáze žadatelů o očkování pouze online, což zejména u těch nejstarších občanů může představovat velký problém.

„Standardní telefonickou podporu pro registraci zajišťuje covidová linka 1221, kterou provozuje ministerstvo zdravotnictví. Již nyní nás ale senioři oslovují a žádají bližší informace k registraci a následném očkování. Nové městské callcentrum určené speciálně pro pomoc s registrací k očkování začne pro kladenské zájemce fungovat od pondělí 18. ledna na lince 601 621 621,“ sdělila vedoucí Odboru sociálního Petra Černá.

Jak a co vše bude třeba pro registraci udělat?

Pro vstup do portálu je třeba zadat nějaké kontaktní telefonní číslo, není třeba, aby bylo přímo toho, kdo o očkování žádá a vyčkat na sms s číselným kódem. Po přihlášení žadatel nebo jeho pomocník vyplní klasické identifikační údaje žadatele včetně rodného čísla či adresy bydliště a zdravotní pojišťovny.

Žadatel si zvolí i preferované očkovací místo, například to, které má nejblíže u svého bydliště. Pokud budou k dispozici volné termíny k očkování, rovnou se může senior objednat na konkrétní termín očkování. Pokud již systém nebude nabízet volná místa, vyčká registrovaný žadatel na další sms s číselným kódem.

To je signál, že jsou k dispozici volné termíny očkování a žadatel se pomocí zaslaného kódu znovu přihlásí do portálu a již si jen zarezervuje vhodné datum očkování.

„Senioři často vidí ve vakcíně vysvobození ze sociální izolace. Dotazování již nyní nasvědčuje o zájmu o očkování v této věkové skupině. Nutnost registrovat se on-line může některé stresovat nebo odrazovat. Proto jsme se rozhodli zřízením callcentra seniorům se zájmem o očkování nabídnout další možnost, jak se k očkování objednat,“ vysvětlil důvod rozšíření služeb linky kladenský primátor Milan Volf.

Samotné očkování seniorů starších 80 let bude zajišťovat Nemocnice Kladno.