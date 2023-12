/FOTOGALERIE/ Vlna solidarity veřejnosti s rodinou z Klánovic na východním okraji Prahy, jejíž dva členy zavraždil střílející student z Kladenska, neutichá ani dva týdny po vyhlášení finanční sbírky na její podporu. Lucie Matternová ji jménem klánovické komunity a přátel spustila na dárcovském webu Znesnáze 21 jako vyjádření solidarity, ale hlavně kvůli shromažďování potřebné pomoci pro rodinu, která úmrtím otce přišla o významný zdroj příjmů. Peníze tak mají posloužit nejen na terapie, ale i na pokrývání běžných potřeb.

Jestliže cílem při vyhlášení sbírky bylo shromáždit částku ve výši půl milionu korun, tento záměr se podařilo výrazně překonat už v prvních dnech. Suma poslaná dárci se rychle přehoupla přes dvojnásobek, ba i přes hranici deseti milionů. V neděli 31. prosince, kdy v poledne do konce roku 2023 chybělo už jen půl dne, se od dvanácti a půl tisíce dárců sešlo přes 11,5 milionu korun – a to se s ukončením sbírky počítá za tři týdny. Již nyní se původní záměr podařilo naplnit bezmála na 2300 procent! Podpory se liší podle možností dárců: některá rodina posílá třeba pět tisíc korun, někdo přispěje alespoň dvěma stovkami. Průměrná výše daru dosahuje 926 korun.

Sedmnáct zmařených životů. Plus jeden

Účast veřejnosti ještě posílilo, když vyšly najevo souvislosti. Čtyřiadvacetiletý vrah, který teprve přednedávnem získal zbrojní průkaz a stal se legálním držitelem hned několika vysoce účinných střelných zbraní (jejichž pořízení není laciné), své oběti neznal a neměl k nim žádný vztah. Z dosud zveřejněných výsledků policejního šetření plyne, že zřejmě střílel na lidi, kteří se mu dostali do cesty. Místo si nejspíš nevybral náhodně, ale své oběti ano. Do Klánovického lesa se přitom v pátek 15. prosince odpoledne vypravil už s cílem zabíjet. Vzít život někomu, kdo jemu samotnému nijak neublížil.

Snad si chtěl dodat odvahy před hrůzným činem, který plánoval? Potřebovat si vyzkoušet, jaký je pocit usmrtit člověka, aby pak nebyl zaskočen děním ve svém nitru, až rozpoutá ještě krvavější masakr? Chtěl si být jist, že dokáže stisknout spoušť i opakovaně, aniž by se rozptyloval braním ohledů? Přesné pohnutky vedoucí k tomu, že popravil o osm let staršího muže i jeho dvouměsíční dceru, se zřejmě nikdy nedozvíme. A lze jen spekulovat, co se mu mohlo honit hlavou.

I když z jeho projevů okolí nic dopředu nevytušilo, musely ho spalovat strašlivá zloba, nenávist k ostatním i k sobě samotnému – a bezbřehé zlo. Stejný muž totiž následně, ve čtvrtek 21. prosince rovněž odpoledne, rozpoutal peklo v centru Prahy: v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Ještě předtím nejspíš doma zabil svého otce – a navíc tam nastražil výbušné zařízení. Pak v prostorách školy, kde sám studoval historii (avšak docházel do jiné budovy), pálil kolem sebe. Životem to zaplatilo 14 lidí z řad studentů i pedagogů; dalších 25 utrpělo zranění; včetně velmi závažných úrazů. Objekt, kde vraždil, aby nakonec spáchal sebevraždu pomocí brokovnice, zůstane uzavřený nejméně do konce ledna. Tragédii zde také připomíná rozsáhlé pietní místo.

Ulice ožily, ale les stále svírá ticho

Klánovice, které byly po dvojnásobné vraždě šokovány a přímo zaplaveny policisty, v předvánočním období prakticky ztichly. Nyní už zde o běžný ruch není nouze, jak Deník zaznamenal v sobotu 30. prosince odpoledne. Zaplněné byly nejen ulice, ale restaurace. Ty však lákají nejenom místní. Fungují zde například vyhlášené podniky zaměřené na asijskou či italskou kuchyni, kam za kulinářskými zážitky neváhají přijet i návštěvníci zvětší dálky.

V samotném Klánovickém lese i jeho těsném sousedství lze však vnímat jinou atmosféru. Jako by nad ním stále visel stín dvojnásobného mordu. Ponurý dojem ze zamračeného počasí – ale jinak dne teplého a přímo lákajícího k procházkám – umocňovalo ještě nezvyklé ticho. Chyběl obvyklý návštěvnický hlahol.

Jindy poměrně rušné výletní místo, protkané jak cestami nebo stezkami turistickými, poznávacími i naučnými, tak také řadou nijak neznačených pěšin, sice zcela liduprázdné nebylo – les však zatím příliš návštěvníky neláká. Ani ty kouty, které jsou vzdálenější od místa činu, na němž lidé vytvořili menší pietní místo. Jinak zde šokující řádění vraha nic výrazněji nepřipomíná. Lze najít třeba zbyteček policejní písky, která před dvěma týdny vyznačovala zákaz vstupu do porostu, Deník se také u okraje lesa setkal s policejní hlídkou. Byť už nebezpečí pominulo, její přítomnost stále souvisela s nedávným zločinem.

Lidí, kteří by vyrazili do Klánovického lesa na špacír, bylo spíš poskrovnu. Několik rodin se vydalo k dětskému hřišti, do pedálů šláplo pár cyklistů využívajících zdejší cesty, objevili se pejskaři. Občas se mezi stromy probleskla kombinéza běžce využívajícího lesní pěšiny. Celkově se ale do lesa vypravilo pramálo lidí – jako by ani nebyl volný den mezi svítky. A neozvat se občasné zavolání na psa, ticho by se tu dalo krájet. Mluvit o tom, co se zde nedávno stalo, nechtěl z Deníkem oslovených chodců nikdo.

Sbírka také pro oběti střelby na fakultě

Na portálu Znesnáze 21 běží rovněž sbírka na pomoc obětem střelby na filozofické fakultě. Založil ji Jarda Jirák, organizátor přednášek Večery na FF UK, a to s cílem získat peníze využitelné na psychologickou pomoc, materiální podporu i pomoc zraněným při rekonvalescenci a fyzioterapii, stejně jako na podporu pozůstalých. V tomto případě je smyslem vyjádřit solidaritu a nabídnout pomoc rodinám obětí i zraněným, kteří potřebovali či ještě stále potřebují péči lékařů v nemocnicích.

Zatím se od bezmála deseti tisíc dárců podařilo shromáždit téměř 6,7 milionu korun. Příspěvky jsou zde obecně o něco nižší: v průměru dosahují 690 korun. V tomto případě se však jedná jen o jednu se sbírkových aktivit. Ta největší je v režii samotné univerzity, konkrétně Nadačního fondu UK. Přes čtyřicet tisíc přispěvatelů věnovalo do této sbírky již padesát milionů korun – s průměrnou částkou 1242 Kč na jeden dar.