Se společným financováním jsou srozuměny i městské obvody. „V pokladně na letošní rok peníze připravené nemáme a už nyní máme rozpočet docela napnutý. Počítáme ale s tím, že si na to finance připravíme pro příští rok,“ informovala starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová.

FOTO: Rekordní úlovek divočáků v Ústí. V kleci uvízlo 11 čuníků

Od dubna musely klece zůstat zavřené, jelikož v tomto období jsou bachyně příliš agresivní. Vyvádějí totiž mladé, selátka si pečlivě střeží a odchyt by byl příliš nebezpečný. Odchyty divokých prasat tak znovu začaly až 1. srpna. Hned ve čtvrtek přitom strážníci zaznamenali odchytový rekord, když ráno zjistili, že v kleci na Severní Terase uvázlo 11 mladých kanců.

Mladí v houfu

V kontrastu s rekordem ze Severní Terasy je jediný kňour lapený nedávno na Střekově. „Jsou to většinou mladé kusy v houfu. Vlezou dovnitř, a dokud první nenadzvedne zábranu se žrádlem, tak se nestane nic. Jakmile ale první z nich rypákem nadzvedne klapku, past zaklapne. Dospělé kusy bývají opatrnější, mladé nemají ty zkušenosti,“ zmínil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Pro strážníky to znamená, že musí každý večer poté, co myslivci z příslušného sdružení umístí do klecí návnadu, nástražné zařízení nastavit do pohotovostní polohy a v brzkých ranních hodinách klece zkontrolovat, zdali se do nich nechytil nějaký ten úlovek. „Pokud ano, na místo přivoláme myslivce, který se o odchycené zvíře postará,“ popsal s tím, že přes den klece zůstávají zavřené, a to z bezpečnostních a praktických důvodů. „Aby se do nich chytil nějaký pes během procházky nebo třeba neposedné dítě,“ varoval.

Ústí stále trápí divoká prasata. Ve městě byly opět zprovozněny odchytové klece

Odchycené čuníky si obvykle ponechá ten myslivec, který má klece na starost. Dohodli se na tom členové spolupracujících mysliveckých spolků. „Obvykle následuje odstřel a kontrola veterinární službou, zda je maso hygienicky nezávadné. Poté je dotyčný zpracuje. Malá selátka, pokud vím, kolegové ze Střekova vypustili,“ poznamenal s odkazem na myslivecké regule předseda mysliveckého spolku Diana Roman Jansta.

Černou zvěř tedy myslivci nevypouštějí do volné přírody, protože by tím toto opatření, tedy nástražné klece, ztratilo smysl. Divoké prase by se totiž vrátilo zpátky. Ve volné přírodě už kanci kvůli přítomnosti člověka nemají klid, ztrácejí plachost a stěhují se mezi paneláky, kde jsou pro ně lidé mnohem čitelnější.

Kromě odchytů a odstřelů tak musejí města a obce přijmout komplexní soubor opatření. Mezi ně patří důsledné vysvětlování obyvatelům, aby nikde nenechávali zbytky potravin a zabezpečili si zahrady pevným plotem. Potřebný je také častější vývoz nádob na odpadky nebo kvalitní péče o městskou zeleň s prostřihem keřů.