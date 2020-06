„Nevedli jsme okolo toho žádnou politickou diskuzi, shodli se na tom všichni zastupitelé,“ prohlásil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Podle něj rozhodně nejde o žádné plané gesto. „Slavíme pětasedmdesáté výročí konce druhé světové války. A připomínáme si, že český národ proti nacismu bojoval. Tři lidé, kteří se zasloužili o to, že jsme se s nacismem vyrovnali se ctí, jsou čestnými občany Nového Města. Je to Ludvík Svoboda, Jiří Brady a Cyril Musil. Nebylo by fér, aby byli v soupisu čestných občanů s někým, kdo pro tuto zemi nic dobrého neudělal,“ vysvětlil Šmarda.

Nové Město na Moravě k podobnému kroku přistoupilo poprvé. „Je to jediné čestné občanství, které jsme zrušili,“ potvrdil Šmarda.