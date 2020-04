Jestli je pravděpodobnost nákazy koronavirem někde nejpravděpodobnější, pak jsou to zařízení pro seniory. V souvislosti s oslabením organismu dalšími chorobami jsou také senioři těmi nejohroženějšími. To si uvědomují i vedení domovů a připravují krizové plány. Přitom vznikají i zajímavé nápady, jak udržet tolik potřebnou komunikaci mezi seniory a jejich blízkými, kteří za nimi aktuálně fyzicky nemohou.

Klienti domova pro seniory o sobě mohou informovat i tímto způsobem. | Foto: FB Domov Rožďalovice

Rožďalovický domov se na možnost výskytu nebezpečného viru podle slov zástupce ředitelky Pavla Petráčka připravuje už několik týdnů. Včetně personálních opatření. „Máme krizový plán, který jsme v případě potřeby připraveni spustit. Z našich 140 zaměstnanců je připraveno 30 z nich v případě nutnosti 14 dnů zůstat přímo v domově v rámci karantény. Střídali by se na směnném provozu,“ vysvětluje Pavel Petráček. Rozhodně by však neměli běžný komfort v době svého odpočinku. Přespávat by vzhledem ke stoprocentní obsazenosti místností klienty museli mimo jiné i ve společenských místnostech. Po uplynutí dvoutýdenní karantény by je vystřídali další pracovníci.