Lékaře Staroměstští shání od loňského roku. Jediná praktická lékařka ve městě hodlá letos v létě odejít do důchodu.

„Loni se nám jeden pan doktor přihlásil na inzerát. Bohužel jeho paní nesehnala ve Starém Městě ani okolí práci, a tak od toho ustoupil,“ popsal starosta Starého Města Jiří Kamp.

Staroměstští se nyní rozhodli pro jinou formu propagace – působivě zpracovaný videoklip, který potenciálním zájemcům ukáže jejich budoucí působiště. Za nápadem stojí místní obyvatelka Ivana Janoušková. Původem Staroměšťačka žila třináct let v Ostravě. Před nedávnem se rozhodla s manželem do svého rodiště vrátit.

„Přemýšleli jsme, co zde může být za problém. Viděli jsme, že tu lékaři odchází do důchodu,“ uvedla vysokoškolská pedagožka.

NÁBOROVÝ VIDEOKLIP NA LÉKAŘE PRO STAROMĚSTSKO

Prostřednictvím videoklipu chtěla ukázat největší výhodu, který zdejší kraj má – krásnou přírodu a s tím související možnosti sportovního vyžití.

„V tištěném inzerátu lékař neuvidí, co může Staré Město nabídnout. Zároveň panuje klišé, že Staré Město je odlehlá oblast s vysokou nezaměstnaností. Přitom se tu žije velmi dobře. Jsou tu velké projekty jako Hynčice, které jsou na vysoké úrovni, na Paprsku se běhá JeLyMan, koná se tu filmový festival. Člověku můžete říkat, že to tady není odlehlé a máme co nabídnout, ale pokud to nevidí, tak ho to nechytne,“ objasnila, proč zvolila formu videa. Čtyřminutový klip i sama provází.

Od divadla přes zámek

Video ukazuje řadu aktivit a služeb, které jsou ze Starého Města dostupné do půlhodinky jízdy autem – od divadla přes zámek, wellness, divadlo až po nemocnici či nákupní centrum. Samotné Staré Město lékaři nabízí zavedenou ordinaci za symbolické nájemné a byt.

„Byt máme přímo v budově zdravotního střediska. Pokud by byl zájem, je možné ho i rozšířit. Případně můžeme nabídnout byt města v panelové zástavbě. Zájemci jsme ochotni poskytnout i nástupní finanční bonus,“ přiblížil starosta Kamp.

Zapojili se místní

Do natáčení se zapojila zhruba dvacítka místních. Hrubý materiál se podařilo natočit během jediného dne. „Chtěla jsem, aby video tvořili místní. Aby bylo vidět, že tu žijeme normálně. Že se věnujeme různým věcem, které neděláme špatně,“ zmínila Ivana Janoušková.

„Po natáčení jsem byla až dojatá. Přišlo mi moc hezké, že koho jsme oslovila, ten na to kývl. Spousta lidí musela vystoupit ze své komfortní zóny. Vypadá to jako vteřinový záběr, ale když se natáčí, musí to člověk zopakovat několikrát. Myslím, že to pro ně nebylo jednoduché a spousta lidí byla nervózních. Ale chtěli něco udělat pro to, aby sem doktor přišel,“ dodala.

Velký ohlas

Video má na sociálních sítích velký ohlas. Během pouhých dvou dnů jej sdílelo přes pět set lidí, zaznamenalo řadu pochvalných reakcí.

„Skvělé náborové video. I když nejsem lékařka, dokoukala jsem s nadšením až do konce. A vlastně mě mrzí, že nejsem lékařka, šla bych do vašeho městečka okamžitě. Z videa úplně dýchá upřímnost a poctivost,“ zmínila například Drahomíra Staňková.

Počítají staroměstští s eventualitou, že se zájemců o lékařské místo může nakonec sejít víc? „Psala mi kamarádka, že chodí tolik pochval, že aby se nám tu lékařů nesešlo na nemocnici,“ směje se Ivana Janoušková.

„Ale třeba video přitáhne i jiné profese. Chybí nám tady gynekolog, za pár let bude chybět zubař. Vedlejším produktem klipu navíc je, že si spousta lidí uvědomilo, že je tu krásně a není to tak zakopaný kraj, jak by bylo možné soudit,“ uzavřela.