Zmrzla, ale přesto vykvetla. Malý přírodní zázrak se přihodil jednomu amatérskému botanikovi z Prostějova. Několik měsíců mrtvá květina se nečekaně v jarních dnech probrala k životu a vykvetla do své plné krásy.

Již čtyřicet let přináší Oldřichu Lošťákovi jaro klívie hřebenatka, květina původem z jihu Afriky. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Klívii už máme dobrých čtyřicet let. Ještě předtím ji měla tchýně, takže má více než čtyři křížky. Za tu dobu už ji považujeme za člena rodiny," přibližuje Oldřich Lošťák. "Na zimu se musí vždycky schovávat do sklepa, nesmí zůstávat venku. Loni na podzim jsem na ni zapomněl a první mráz ji spálil. Stalo se mi to poprvé za celou dobu a nesli jsme to velmi těžce," pokračoval Lošťák.