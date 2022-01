Vítězná alej navíc potvrdila, že vytrvalost se vyplácí; třikrát po sobě se stala vítězkou svého regionu, loni dokonce už obsadila druhé místo v celostátním hlasování. “Klokotská alej lemuje cestu, která byla založena benediktiny už koncem 17. století, alej zde byla vysázena v roce 1836,” upřesnila o vítězné aleji organizátorka soutěže Klára Ondrigová.

O tom, že každý jeden hlas byl rozhodující, svědčí výsledky z Pardubicka, kde vítězka regionu Alej ke hřbitovu na Křížovém vrchu získala 188 hlasů, druhé místo obsadilo stromořadí Chodníček na Vinice se 187 hlasy a na pomyslný bronz dosáhla Alej Svobody Hlinsko – Studnice díky 186 hlasům.

Slavnostní vyhlášení a předání cen by mělo být tradičně v květnu, a to právě pod korunami vítězné aleje. Nominující Klokotské aleje Jana Hralová na místě převezme hlavní cenu, let balonem. Všech 14 regionálních vítězů se pak může těšit na dárkové balíčky spoukazy, knihy o památných stromech nebo vstupenky do botanických zahrad po celé České republice. Patroni ankety ještě zvolí tři nejkrásnější fotografie. Vítěze vyhlásí 27.1. 2022 ve 12.00.

“Naším cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Hledejte s námi nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili a o které budete pečovat i v příštích letech,” zopakovala Ondrigová závěrem hlavní myšlenku ankety Alej roku.