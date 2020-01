Díky turniketům, které hlídají počet lidí na ploše, má radnice k dispozici přesná čísla. „Do prvního ledna 2020 navštívilo kluziště 21 966 bruslících,“ uvedl Martin Tobola z Dukly Jihlava.

Velký zájem byl v závěru loňského roku, jen od 23. prosince do 1. ledna prošlo turniketem 6 234 osob. V tu dobu však byly paradoxně teploty vysoko nad nulou. „Co se týče chlazení, tak i v nejvyšších teplotách bylo kluziště schopné provozu,“ potvrdil Tobola.

Každá zábava však něco stojí a v případě ledu na náměstí tomu nebylo jinak. „Kluziště stálo dva a půl milionu, avšak je nutno sdělit, že to byla jednorázová investice, mnoho komponent městu zůstane na příští rok,“ uvedla Aneta Hrdličková z radnice. Podle ní město kluziště na náměstí plánuje i příští rok, to už bude pouze za cenu chladící technologie.

Extrémně vysoký rozpočet?

Rozpočet letošních Vánoc však kritizuje jihlavská opozice, je prý extrémně vysoký. „Pokud dnes vedení města letošní koncepci Vánoc až fanaticky chválí, tak bych očekával, že druhým dechem někdo z vedení dodá, jak nahradí výpadek několika miliónů korun, které kvůli tomuto projektu chybí na financování mládežnického sportu,“ řekl pro Deník lídr opozičního hnutí ANO a bývalý náměstek primátora Radek Popelka.

Uznal však, že kluziště jako takové přilákalo na náměstí lidi, kteří by tam jinak nešli. A to nejen z Jihlavy, ale i z okolních obcí. „Včera jsme byli poprvé a dětem se to líbilo, tak jsme dneska jeli znova,“ usmál se závěrem roku návštěvník z Luk nad Jihlavou.

„Je to super, občas až moc lidí, ale je vidět, že je velký zájem,“ zhodnotila na facebooku Jihlavského Deníku Lucie Mašková.