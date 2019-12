/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mezi zasněženými stromy a závějemi se ukrývá nejvýše položené kluziště v České republice. Ski areál SKiMU Malá Úpa ho vybudoval ve výšce 1060 metrů. Leží vedle sjezdovky Pomezky, je ohraničené mantinely. Lze na něm kroužit na bruslích nebo vyzvat boudaře k hokejovému zápasu, jako to udělal Robert Záruba z České televize.

V Malé Úpě v Krkonoších otevřeli v sobotu nejvýše položené kluziště v České republice. | Video: Deník/Jan Braun

Jakmile se rozsvítí reflektory, je to opravdová idylka. Horské kluziště pod širým nebem je totiž otevřené nejen odpoledne, ale také večer. „Přijde mi to nádherné. Strašně se mi líbí, že kluziště je v přírodě, a jak je osvětlené, tak má krásnou atmosféru. V lyžařských střediscích je to neobvyklé,“ okouzlila maloúpská rarita paní Barboru, která přijela do Krkonoš z Hostivic na pětidenní pobyt s manželem a dětmi. Vedle lyží tak využili i brusle, těsně před tím, než se místní boudaři začali sjíždět na skútrech a s výstrojí a hokejkou na zádech k večernímu hokejovému zápasu.