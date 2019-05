Kmochův Kolín letos zkusí vyprodukovat méně odpadu

/FOTOGALERIE/ Přípravy na Kmochův Kolín vrcholí, program opět nabídne hudbu různých žánrů, nejen tradiční dechovku. Jedna z letošních novinek festivalu, který se uskuteční od 7. do 9. června, bude nehudební. Budou jí kelímky, které nejsou jen na jednou použití, takže festival by měl ve finále vyprodukovat podstatně méně odpadu. Potvrdil to kolínský místostarosta Michael Kašpar.

„Koncept festivalu zůstává stejný, za poslední tři, čtyři roky už osvědčený. Opět budou dvě pódia, díky Koposu vstup zdarma. Kromě náměstí bude opět osvědčená scéna zejména pro příznivce dechovky v Komenského parku, opět se chystá Nocturno v chrámu sv. Bartoloměje, pasování u Práchovny atd. Nezapomene se ani na program pro děti, který má tradičně velký úspěch. Vloni na Kmochově Kolíně vystupoval Jaroslav Uhlíř, letos přijede publiku bavit Ivan Mládek,“ předeslal místostarosta a připomněl zmíněné trvanlivější kelímky. Tublatanka a Citron vyráží na druhou část turné. Zastaví se i v Kolíně Přečíst článek › Na Kmochově Kolínu se tradičně vytočí hektolitry piva a limonády, zvlášť je-li teplé počasí. Úklid náměstí a vůbec centra města pak firmě AVE trvá několik hodin. Do úklidu je ale ještě daleko, zatím se diváci mohou těšit na množství tuzemských i zahraničních orchestrů, například z Rakouska, Maďarska, Chorvatska nebo až z dalekého Mexika. Opět bude show mažoretek, mostrkoncert, zahraje cimbálovka, ale také třeba skupina Šoulet, která svému stylu říká dechnofolkswingpunk, přijede Eva Pilarová nebo David Koller. K doprovodným akcím bude opět patřit Mezinárodní festival běhu nebo Kmochova padesátka. Kulaté narozeniny uprostřed členů klubu oslavila i jeho předsedkyně Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková