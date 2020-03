Město Přelouč bude mít supermoderní knihovnu, která přinese pohodlí knihovnicím i čtenářům. Obyvatelé jsou ale s výběrem nespokojení, nelíbí se jim, že moderní budova naruší historický ráz Masarykova náměstí. „Nová budova je sice hezká, ale je to jako pěst na oko. Nejvíc bych chtěla, aby předělali ten původní dům, protože se do historické části města hodí,“ řekla obyvatelka Přelouče Věra Popovičová.

V budově, do níž by se knihovna měla stěhovat, jsou ale špatné stropy, musela by se celá vybourat a cena by se vyšplhala výše než při stavbě nového domu. Město proto oslovilo architekty a na stole se mu sešly čtyři návrhy, které předložilo občanům, a nechalo je hlasovat o jejich favoritovi.

Téměř polovina z hlasujících zvolila vizualizaci, na níž je budova velmi podobná té původní. Zastupitelé, kteří měli poslední slovo, je ale neuposlechli a nakonec se jich 13 z 20 vyslovilo pro moderní stavbu od architektky Soni Formanové.

Pro další generace

„Projekt takovéhoto charakteru je třeba posuzovat velmi detailně a více odborně, k čemuž pouze názor veřejnosti nestačí,“ vzkázalo město obyvatelům.

Přestože občané návrh ocenili jako povedený, v centru ho nechtějí a začali sepisovat petici. „Naše náměstí má velkou historickou hodnotu a měli bychom udělat vše pro to, abychom jej předali dalším generacím bez takovýchto necitlivých zásahů,“ uvedla autorka petice Jana Bohačíková.

Formanová vytvořila návrh knihovny, která pojme 80 tisíc knih a vyhoví jak čtenářům, tak knihovnicím, jež se tolik nenaběhají. „Dispoziční rozvržení se snaží zajistit co nejkratší komunikační vzdálenosti a co nejrychlejší přístup do archivu,“ popsala Formanová. Dvojitá fasáda má navíc čtenáři zajistit pocit soukromí i výhled na dominanty náměstí. „Někomu cíleně vzdušná fasáda připomíná listování v knize, potažmo stránky knihy,“ dodala architektka.

Nová knihovna má vyjít asi na 60 milionů korun, další peníze dá ale město do zbourání starého domu a také do vybavení.

Současná knihovna

Město se rozhodlo pro přestěhování knihovny, jelikož ta současná již nesplňuje požadavky. „Knihovna je v budově Občanské záložny, kde to je od sklepa až po střechu narvané knihami. Když chtějí knihovnice koupit novou knihu, musí jinou vyhodit,“ popsal jeden z důvodů místostarosta Ivan Moravec. Navíc budova není bezbariérová.