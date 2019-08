Za necelé dva týdny skončí letošní nestandardně dlouhá prázdninová pauza pražské městské knihovny. Její zaměstnanci musejí během sedmi týdnů vybavit svazky ve všech 47 pobočkách speciálními samolepkami s čipem. Celkem jde zhruba o dva miliony titulů.

„Aktuálně je dokončeno – očipováno a hotova revize – 27 poboček. Průběžně čipujeme to, co čtenáři vracejí v Ústřední knihovně nebo do biblioboxů u poboček Opatov a Lužiny,“ uvedla mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková. Čtenáře ujistila, že pobočky se otevřou ve slíbeném termínu 26. srpna.

Od stejného data budou v provozu i první samoobslužné pulty pro půjčování knih. Čtenáři je najdou v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí.

Knihy se načtou samy, všechny najednou

Pulty si budou umět samy načíst informace o několika titulech najednou bez toho, aby je personál či sám čtenář musel otevřít, najít kód a načíst ho ve správném úhlu čtečkou. Nová RFID technologie je postavena na vysílání informací uložených v čipu samolepky počítačovému systému.

„Knihovnice a knihovníci budou samozřejmě vždy poblíž a připraveni poskytnout radu a potřebnou pomoc. Obsluha zařízení je ale velmi jednoduchá a podobá se například práci se samoobslužnou pokladnou nebo vybírání peněz z bankomatu,“ vysvětlil ředitel městské knihovny Tomáš Řehák.

Ještě do konce letošního roku budou samoobslužné pulty ve 12 dalších pobočkách a do konce příštího roku jimi budou vybaveny všechny.

„Technologie má samozřejmě mnohem širší použití,“ upozornila Hanzlíková. Jako příklad uvedla takzvané chytré regály, které jsou velmi podobné boxům pro vyzvedávání zásilek. Umožní čtenářům, aby se ke knihám dostali i mimo otevírací dobu knihovny. „Také se dají instalovat v místech, kde knihovna nemá pobočku,“ prozradil Řehák plány na rozšíření služeb.

Inspirace Německem i Skandinávií

Díky tomu, že samoobslužné pulty mají i funkci pro vracení knih, může se podle Hanzlíkové prodloužit provozní doba kamenných poboček, neboť budou moci být otevřené i bez přítomnosti zaměstnanců.

„Zní to sice jako něco extrémního, ale takový provoz knihoven je poměrně běžný v Německu nebo ve Skandinávii,“ sdělil ředitel městské knihovny. Jako příklady zmínila mluvčí knihovnu ve Stuttgartu, v jejíž vstupní hale funguje chytrý regál 24 hodin denně, a také knihovnu ve finském Espoo, která je provozována ve zcela samoobslužném režimu.

Z knihovníků by se postupně měli stát poradci, neboť jim ubude práce s načítáním dosud používaných čárových kódů a budou se moci věnovat čtenářům.

Nasazení nové technologie umožňuje pořídit do zázemí knihovny automatické linky, které dokážou třídit tituly podle toho, kam mají dále putovat.

Linkou na vrácené knihy bude příští rok vybavena Ústřední knihovna. Podobná, jen větší, by měla být v budoucnu i v oddělení expedice.

„Útvar připravuje k rozvozu do poboček nejen příděly nových knih, ale také tituly, které si čtenáři rezervovali a chtějí je převézt na konkrétní pobočku, nebo pracuje s vrácenými knihami, které mají být převezeny na jiné místo v rámci realokace,“ dodala Hanzlíková. Ročně toto oddělení odbaví 742 tisíc svazků.