Zájemci budou moci navštívit jen hlavní budovu knihovny, a to v pracovní dny od 9:00 do 17:00, přičemž první dvě hodiny budou vyhrazené seniorům. Pobočky v libereckých čtvrtích, stejně jako hudební knihovna, zatím zůstanou zavřené.

V knihovně bude v první vlně možné jen půjčovat a vracet knihy. „Studium a delší pobývání v prostoru knihovny, stejně jako další prezenční služby, jako je čtení novin a časopisů, zatím nebudou možné,“ upozornil mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička. Zrušeny jsou i veškeré květnové akce.

Do knihovny bude podle něj nutné vstupovat se zakrytým obličejem, při vstupu si vydezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy. „Vrácené knihy stráví pět dnů v preventivní karanténě. Nebude tedy možné si je vypůjčit ihned po jejich návratu jiným čtenářem,“ dodal Mikulička.

Knihovna se kvůli koronavirové pandemii uzavřela 12. března. Lhůtu, do které je nutné vypůjčené knížky vrátit, knihovna posunula na 1. června. „Byli bychom rádi, kdyby nám čtenáři vypůjčené knihy již vraceli, abychom je mohli přichystat pro další zájemce,“ vyzvala ředitelka liberecké knihovny Blanka Konvalinková.

Znovuotevření knihoven se týká i dalších obcí v regionu. V pondělí tak otevře třeba zařízení v Hodkovicích nad Mohelkou, kde bude rovněž platit omezený režim. Vstoupit sem budou moci maximálně dva čtenáři naráz.

V Turnově otevře zatím jen hlavní budova, pobočka na tamním nádraží si bude na obnovení provozu muset počkat do 4. května.

Dřívější otevření biblioték povolila vláda až svým čtvrtečním rozhodnutím. Některé tak otevřít nestihnou, protože počítaly s delší odstávkou a čas se rozhodly využít k revizi knižního fondu. To je případ knihovny v Českém Dubu, která tak výpůjčky spustí až od středy 29. dubna, nebo knihovny v Chrastavě, která začne knihy znovu nabízet dokonce až 1. června.

„V současné době probíhá generální revize téměř 24 tisíc svazků. Všechny musí být načteny do knihovnického systému a zkontrolován jejich stav. V případě potřeby se knihy znovu přebalí a provede se oprava poškození. Spolu s tím probíhá také kompletní čištění a dezinfekce celých prostor,“ popsal vedoucí chrastavského Společenského klubu Pavel Urban.

Oproti původním plánům se od pondělí mohou otevřít také provozovny do 2 500 metrů čtverečních nebo venkovní prostory zoologických zahrad. Ta liberecká to ale nestihne, první návštěvníky by měla přivítat až v průběhu týdne.

Podle hejtmana Martina Půty teď krajský krizový štáb vyčkává na úterní rozhodnutí Sněmovny o tom, zda bude dál prodloužen nouzový stav, či nikoli. „Věcí, které by zrušením opatření byly ovlivněny, by byla celá řada. My se k nim vrátíme v příštím týdnu, abychom dokázali řešit případné problémy, které by mohly vzniknout,“ uvedl Půta po pátečním jednání štábu.