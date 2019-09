Pestrá magistrátní koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem se začátkem týdne pochlubila, jak harmonicky a odborně řídí českou metropoli. Sám Hřib považuje za největší plod své vlády po zhruba tři čtvrtě roce její existence „rozhýbání“ velkých dopravních staveb. Jde o zahájení prací na metru D a několika klíčových mostech.

Koaliční koexistence Pirátů, hnutí Praha sobě a uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN) má přesto do idylického stavu daleko. Nejostřejší spor nyní vyvolal záměr umožnit městským částem místní zvýšení daně z obytných nemovitostí. Uvažuje se o dvojnásobku oproti současné hladině, která je v rámci Česka nejnižší možná. Před dnešním hlasováním zastupitelstva o této záležitosti nebyla koalice rozhodně sladěná.

S dalším „vytahováním peněz z kapes Pražanů“ má problém pravicová část koalice. Hlavně pak lídr zastupitelského klubu Spojených sil Jiří Pospíšil, který je současně celostátním šéfem TOP 09.

Třináctičlenný klub Spojených sil se přitom předem dohodl, že hlasování o možném zvýšení bude „volné“. Podle kuloárních zpráv ale má návrh na úpravu koeficientů pro výpočet daně slušnou šanci na schválení i díky možným hlasům opozice.

Rozpolcenost názorů v klubu Spojených sil dali někteří radní a zastupitelé najevo už před hlasováním. Radní Jan Chabr (TOP 09) avizoval, že se zdrží volby. Náměstek primátora a současně starosta Lysolají Petr Hlubuček (STAN) naproti tomu považuje souhlas se změnou koeficientů za zodpovědný krok vůči radnicím městských částí, které jsou stoprocentním příjemcem daně z nemovitosti.

„Vedla se dlouhá diskuse i v rámci Svazu městských částí Prahy a Sněmu starostů a oba tyto orgány navýšení podpořily. Městské části trvale zvyšují investice do škol, školek, silnic, chodníků, sportovišť nebo zeleně. Zároveň daň z nemovitosti je nejnižší v republice. Je třeba se také dívat do budoucnosti, kdy dnešní doba konjunktury může brzy skončit a městské části budou nuceny výrazně snížit své výdaje,“ argumentoval Hlubuček.

Pro zvýšení je i primátor

Další náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který návrh na změny daně předložil, nechápe „náhlý odpor“ vůči iniciativě z tábora Spojených sil. „Úpravu daně požadovala dlouhodobě většina městských částí napříč politickým spektrem. A v koalici o tom diskutujeme už několik měsíců,“ upozornil Vyhnánek.

Se zdražením životních nákladů o několik stovek korun ročně (v případě středně velkého bytu) ve prospěch rozvoje městských částí souhlasí i primátor. „Piráti považují za nesmyslnou a nespravedlivou daň z převodu nemovitosti. Daň z vlastnictví nemovitosti ale podle nás logiku má,“ uvedl Hřib.

Zvednout daň pro domácnosti chce podle Vyhnánka nadpoloviční většina z 57 městských částí Prahy. Ty největší jsou ale podle sondy Pražského deníku opatrnější (viz infobox). V případě „číslovaných“ částí převažuje zájem o zdražování bydlení mezi radnicemi s mocenskou převahou Pirátů nebo Prahy sobě. Daň by nicméně zvýšila také Praha 3, vedená starostou z TOP 09, i Praha 8, kde dominují ODS a TOP 09. Praha 14 pak od zvažovaného růstu daně nedávno upustila.

Koalici štěpí řada témat

Hřibova koalice se kromě zdanění nemovitostí nedokázala shodnout v řadě dalších podstatných otázek. V poslední době se její strany a členové přeli třeba o zavedení mýta za vjezd starších aut do centra, o budoucnost šéfa Pražské plynárenské nebo o to, komu svěřit do nájmu legendární a lukrativní Šlechtovu restauraci.

Během staršího sporu o plán počítat prázdné byty z elektroměrů dokonce zaznívaly hrozby konce této pražské vlády. A nejčerstvější výhradu směřoval Jiří Pospíšil na adresu primátora kvůli jeho narychlo svolanému setkání s premiérem Andrejem Babišem ohledně možnosti vzniku "vládní čtvrti" v Letňanech, kterou Hřib jménem celé koalice zřejmě definitivně odmítl.

"Je pro mě nepochopitelné, že Piráti jednání s premiérem o přeci jen dost zásadní věci nekonzultovali s koaličními partnery a to ani s naším gesčně zodpovědným náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem, který je v té oblasti odborníkem na slovo vzatým. Buď to bylo od Hřiba politické gesto nebo projev značné neprofesionality," poznamenal Pospíšil.