Právě oprava chyb z éry primátora Pavla Béma (tehdy ODS), kdy došlo k objednávce tramvají bez klimatizace, nyní rozdělovala koalici. Pro schválení plánu byli Piráti a Praha sobě, politici ze Spojených sil se buď vyjádřili proti návrhu, nebo se hlasování zdrželi.

Radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu/STAN) upozorńuje, že Škoda Transportation odmítá poskytnout část technické dokumentace. Pražský dopravní podnik - jak v posudku napsala advokátní kancelář Havel & Partners - tak nemůže objektivně montáž a dodávku zadat jinak než v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění.

„Kdyby nám technickou dokumentaci poskytli, rázem bychom mohli vypsat výběrové řízení a mohli bychom se dostat třeba i na mnohem nižší cenu. Což se ale nyní nedozvíme,“ citoval Kordovou Marvanovou web Seznam zprávy. Podle dodavatele však instalace klimatizací vyžaduje zásah do architektury celé tramvaje, proto při garanci bezpečnosti a smluvních záruk nemůže práce provádět nikdo jiný než právě Škoda Transportation.

Velké spory se vedly také ohledně ceny - Kellnerova firma nakonec zakázku nabídla za 398 milionů korun, jedna tramvaj by tak měla vyjít na více než tři miliony korun. Představenstvo největší magistrátní firmy si dokonce nechalo od odborníků z Fakulty strojní ČVUT vypracovat posudek.

Aby cestující v létě netrpěli

„V posudku akademici ověřovali, zda je technicky možné, aby jiná klimatizace než od Škody Transportation byla kompatibilní s vozem 15T, a jestli existují technické důvody bránící tomu, aby montáž provedl někdo jiný než Škoda. Jinými slovy: klimatizace mohou být předražené, ale není možnost, že by je namontoval někdo jiný,“ píše web Zdopravy.cz.

Jak však uvádějí Seznam zprávy, podle advokátů si za závislost na výrobci může dopravní podnik sám. Klimatizace chtěl do tramvají dodat až dvanáct let od podpisu smluv. „Aktuální závislost na výrobci ohledně dovybavení tramvají 15T klimatizací si vytvořil uměle, svým zaviněným jednáním,“ píše se v posudku.

Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) o nových klimatizacích do moderních vozů nejprve rozhodl už v červnu, původně o projektu měli pražští radní hlasovat ještě před začátkem léta. Podle webu Zdopravy.cz teď DPP po aktuálním rozhodnutí nechá ověřit, zda nabízená cena 398 milionů korun je oprávněná a není příliš vysoká. K podpisu smlouvy by mělo dojít do konce února. Pak bude mít Škoda Transportation čtyři měsíce na zahájení montáže, počítá se s tempem zhruba dvě tramvaje týdně. K montáži má dojít ve vozovnách Vokovice a Pankrác. Hotovo by mělo být v roce 2021.

„Když si vezmeme města napříč Evropou, tak Praha byla doteď jedno z měst s nejméně vybavenou MHD klimatizací, má ji pouze 15 procent vozů. Jsou města, jako třeba Miškovec (Maďarsko), které mají 100 procent vozů z klimatizací. My chceme zvýšit komfort cestujících, aby v létě netrpěli,“ uvedl po pondělním schválení primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).