U malé zakázky město naopak samo vybere a osloví firmy, aby se přihlásily s nabídkou. Obvykle vybere tu, která nabídne nejnižší cenu. Právě poptávkové řízení se stalo jablkem sváru mezi koaličními partnery. Radní totiž odhlasovali zvýšení finančního limitu ze 150 tisíc na 300, v případě stavebních prací dokonce na půl milionu korun.

Doposud každá škola nebo městská organizace zakázku zadávala sama. Teď bude poptávkové řízení zadávat oddělení veřejných zakázek právního odboru ústeckého magistrátu.

„Chtěli jsme urychlit opravy na městském majetku a soustředit zadávání zakázek na magistrát, abychom nad nimi měli lepší přehled na jednom místě,“ poznamenal radní Michal Ševcovic (PZS). Zároveň doufá v úsporu finančních prostředků díky centralizovanému plánování zakázek. Například při zadání výměny oken na více základních školách najednou.

Podle něj je nutné si uvědomit, že kdyby město ponechalo finanční limit stejný, muselo by na administraci zakázek zaměstnat víc úředníků než dnes. „Nehledě na to, že stouply ceny materiálu, služeb a prací,“ vysvětloval Ševcovic.

Naopak proti se postavilo hnutí UFO, které doposud podpořilo v podstatě vše, s čím koalice přišla.

Během hlasování při jednání městské rady byla proti návrhu členka hnutí UFO, náměstkyně primátora Věra Nechybová. Kritizuje ho i zastupitel Jiří Madar, který má pocit, že se vrací doby, kdy Ústí vedly ODS, ČSSD a SZSP. „Naše hnutí v minulém období limit snížilo a přepracovalo systém zadávání, aby co nejvíce klesl jeho korupční potenciál,“ řekl.

Hnutí UFO totiž navzdory kritice z řad opozice prý vždy považovalo za hlavní součást své image především průhlednost veřejných zakázek.

„Budeme to kritizovat. Končí průhlednost magistrátu a veřejných soutěží. Nechápu, proč město nechce nechat soutěžit více firem. Zužuje nám tak možnost jejich výběru i snížení cen. Naopak vzrůstá možnost, že tu rozbují úplatkářství. Kdo vlastně bude rozhodovat, které firmy oslovit?“ ptal se s tím, že hnutí chtělo, aby všech zhruba 60 městských příspěvkových organizací vkládalo každou zakázku nad 150 tisíc korun na veřejný portál, kde by svou nabídku mohlo poslat co nejvíc firem.

Opoziční strany mají na nové opatření protichůdný názor. „Jestli to bude připravovat magistrát a pak schvalovat městská rada, korupční potenciál v tom nevidím. Takhle to bude pod lepší kontrolou, určitě se pak jako předseda finančního výboru na pár poptávkových řízení podívám,“ uvítal šéf ústeckých komunistů a zastupitel Pavel Vodseďálek.

Proti je nejsilnější opoziční hnutí v zastupitelstvu PRO! Ústí. „Naopak se tím korupční potenciál zvýší, jelikož to umožní oslovit pokaždé stejné firmy a tím je při výběru zvýhodnit. Zneprůhlední se tím celý proces zadávání veřejných zakázek a naroste administrativa,“ varovala zastupitelka hnutí Karolína Žákovská.

I její kolegyně zastupitelka Eva Outlá (PRO! Ústí) si myslí, že ředitelům příspěvkovek by kompetence k poptávkovému řízení měla zůstat. „Magistrát by jim raději měl poskytnout metodickou podporu s kontrolou. Potom by určitě nebyl problém finanční limit zvyšovat dle potřeby,“ dodala Outlá.